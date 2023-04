Intelsat estenderá a vida útil do satélite com um novo Mission Extension Pod

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), encomendou um Mission Extension Pod (MEP) da SpaceLogistics da Northrop Grumman Corporation, que dará vida a um satélite Intelsat e fornecerá serviços ininterruptos para muitos clientes.

O “jet pack” MEP será instalado pelo veículo robótico de missão (MRV) da SpaceLogistics em um satélite Intelsat operando em órbita geossíncrona, garantindo a continuidade do serviço de satélite por pelo menos seis anos a partir de 2026. A Intelsat não identificou qual satélite será atendido. Tanto o MEP quanto o MRV concluíram revisões críticas de projeto, estão em montagem e teste e estão avançando para o lançamento.

“A Intelsat está comprometida com a administração segura e sustentável do espaço”, disse o Diretor de Tecnologia da Intelsat, Bruno Fromont. “Há quatro anos, a Intelsat liderou a indústria com sucesso com a primeira manutenção em órbita de satélites em cooperação com a Northrop Grumman. O novo MEP também garantirá a missão da Intelsat de fornecer o serviço mais confiável aos nossos clientes”.

Esta recente compra continua o legado de sustentabilidade espacial da Intelsat instituído pela primeira vez em 2020, quando o Veículo de Extensão de Missão (MEV-1) da SpaceLogistics realizou o primeiro acoplamento em órbita da espaçonave comercial com o Intelsat 901 (IS-901), estendendo sua vida por mais cinco anos. Em 2021, um segundo Veículo de Extensão de Missão (MEV-2) começou a fornecer serviços de extensão de vida semelhantes para o Intelsat 10-02.

“A SpaceLogistics compartilha o compromisso da Intelsat em tornar o espaço sustentável e esperamos expandir nosso relacionamento como provedor de serviços espaciais de última geração com nosso MRV e MEP”, comentou o presidente da SpaceLogistics, Rob Hauge.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está concentrada em fornecer comunicações por satélite perfeitas e seguras para órgãos do governo, ONGs e clientes comerciais por meio da rede global de última geração e serviços gerenciados da empresa. Preenchendo o fosso digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat possibilita que as pessoas e seus equipamentos falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam por entre os céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “primeiros” da indústria de satélites em serviço aos seus clientes e ao planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora estão de olho nos “próximos pioneiros” no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

