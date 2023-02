Inter de Milão inicia projeto para jovens talentos em Mairiporã

A FC Internazionale de Milão, através de sua representante no Brasil, a IT Sports S/A, entregou à prefeitura de Mairiporã, SP, a documentação necessária para a implantação de um centro para jovens talentos no município.

O CEO da It Sports, Marcelo Bernardo, foi recebido pelo prefeito Aladin e pelo Secretário de Esportes, Fernando Brandão.

O projeto faz parte da globalização da marca Inter. O Brasil é o país que lidera esse processo, devido à paixão da população pelo futebol, além da identificação que atletas como Ronaldo e Adriano tiveram com o time italiano.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Temos atualmente 70 academias de futebol e 7000 alunos por todo o Brasil. Queremos que nossos atletas de destaque sejam treinados no futuro Centro de Mairiporã”, explica Marcelo. Ele acrescenta que o centro estará aberto também a atletas de que não sejam das academias da Inter.

A Inter acredita que o atleta de sucesso deverá ser, em primeiro lugar, um cidadão com valores éticos fora do campo e que una a individualidade brasileira com o sentido coletivo dos europeus. Esses são os pilares da metodologia do clube, implementada nas academias de futebol e que será utilizada no futuro Centro de Mairiporã.