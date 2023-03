Interactive Brokers deve aumentar taxas de juros a US$ 4,33% sobre o dinheiro disponível instantaneamente

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje que há expectativa de os clientes ganharem até US$ 4,33% em balanços de caixa disponíveis instantaneamente acima de US$ 10.000. Ao contrário das corretoras que oferecem taxas significativamente mais baixas, a Interactive Brokers paga juros de modo conveniente diretamente às contas de corretagem do cliente. Isto elimina a necessidade de contas, fundos ou programas de varredura separados e permite que o dinheiro esteja disponível instantaneamente.

Enquanto as taxas de juros disponíveis em outras corretoras são de apenas US$ 0,01% – 2,32%, os juros de mercado pagos pela Interactive Brokers são calculados com uso da taxa do Fed Funds como taxa de referência para US$ menos 0,5%. Como resultado, se as taxas de juros continuarem subindo conforme o esperado, os clientes da Interactive Brokers terão a oportunidade de ganhar mais.

“No atual ambiente de taxas crescentes, muitos investidores consideram como ganhar mais em suas contas de corretagem e poupança”, disse Thomas Peterffy, Fundador e Presidente da Interactive Brokers. “Os investidores que alocam uma parte de seu portfólio em dinheiro podem se beneficiar das taxas de juros competitivas da Interactive Brokers, poderosas plataformas de negociação e uma ampla gama de produtos internacionais e de baixo custo.”

Para clientes da Interactive Brokers, os juros são acumulados diariamente e os pagamentos contabilizados mensalmente. A administração de caixa da Interactive Brokers está integrada às contas de corretoras de clientes, simplificando a obtenção de juros e empréstimos com as mais baixas taxas, sem transferir dinheiro.

Para mais informação sobre o preço da taxa de juros da IBKR, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php



Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php



Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php



Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:



As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma exclusiva plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron’s classificou a Interactive Brokers como nº 1 com 5 das 5 estrelas em 25 de março de 2022, Best Online Brokers Review.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230323005641/pt/

Contato:

Contatos pelo Interactive Brokers Group, Inc.

Mídia: Katherine Ewert, [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE