Investimento: programas de marketing digital ganham destaque

O investimento em marketing digital se tornou extremamente importante nos últimos anos, devido ao aumento do uso da internet e das redes sociais. Existem diversas ferramentas e estratégias que são amplamente utilizadas, como gestão de projetos, análise competitiva e pesquisa, análise de performance, relacionamento com o cliente, gestão de canais e produção. Um levantamento feito pela Conversion, em parceria com a Leap KMPG, aponta que o maior desafio do marketing digital em 2023 é a geração de leads qualificados (60,5%), seguido por gerar tráfego orgânico (46,6%).

O estudo mostra que o Google continua sendo o canal que mais será utilizado como estratégia este ano, com 53,4%. O YouTube também vem ganhando destaque, uma vez que 45,6% pretendem aumentar a presença em 2023. Além disso, o marketing de conteúdo (53,4%), SEO (51,9%) e mídia paga (49,1%) serão os líderes de investimento esse ano.

De acordo com a especialista em marketing digital, Julia Jarussi, para ter sucesso no ambiente digital, é de suma importância que a empresa implemente uma estratégia de marketing que tenha de forma esclarecida alguns pontos, como quais são os seus objetivos, além de ter um conhecimento detalhado do negócio, incluindo pontos altos e baixos e conhecimento do público.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“As ferramentas de marketing digital ajudam a otimizar a execução das tarefas estipuladas através da automação de processos, oferecendo agilidade e produtividade à equipe, além disso, ainda permitem a redução de custos (já que trazem várias funções) e oferecem dados e inteligência à sua estratégia”, disse.

Ferramentas de Marketing

Para Jarussi, usar uma ferramenta que permita uma gestão de projetos eficiente facilita demais o fluxo da toda a equipe, já que faz com que ela esteja por dentro do andamento das tarefas, favorece a comunicação, permite a criação de dashboards para projetos ou clientes e divide funções fazendo com que todos trabalhem para algo maior sem que ninguém se sobrecarregue.

“Essas ferramentas costumam ser linkadas com o e-mail, o que permite o envio de notificações para o acompanhamento dos updates da produção, conforme as etapas de um trabalho vão sendo cumpridas. Como Asana e Trello, por exemplo”, salienta.

A especialista em marketing digital ressalta ainda que não adianta só publicar a sua estratégia e esperar os resultados caírem do céu. “É importante acompanhá-los, em um constante monitoramento de performance, o que vai te permitir adaptá-la e, assim, melhorar os resultados”, relata. Segundo Jarussi, por meio dessa análise detalhada é possível verificar o desempenho de cada um dos anúncios e suas métricas específicas. “Entre os índices estão, CPA (Custo Por Aquisição), CPL (Custo Por Lead) e CAC (Custo de Aquisição de Clientes)”.

Uma das principais ferramentas de relacionamento com o cliente, de acordo com a especialista, é o CRM (sigla usada para Customer Relationship Management). “Essa ferramenta traz informações e insights muito ricos sobre os seus possíveis ou atuais clientes. Ao investir nessa opção, é possível controlar automaticamente as interações, ter um dashboard que dá mais visibilidade sobre o status de cada lead, conversar com prospects e reunir os contatos em um só lugar, eliminando a necessidade de uso de diversas planilhas”, destaca.

Jarussi orienta que o ideal é pesquisar bem sobre integrações e funcionalidades antes de escolher as ferramentas, para entender as que melhor funcionam para a realidade de cada equipe. “Com as ferramentas de marketing digital certas, todas as tarefas ganham produtividade, otimização e inteligência. Além disso, a equipe fica mais engajada e animada, e os resultados começam a surgir”, finaliza.