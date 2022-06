Itaipu Binacional revela atualização tecnológica de unidades

A Itaipu Binacional autorizou o início dos trabalhos para plano de atualização tecnológica das unidades geradoras. Trata-se da maior modernização desde que a usina iniciou as atividades, há 38 anos. Segundo o contrato, o trabalho levará 14 anos e demandará investimentos de US$ 649 milhões (R$ 3338,72 bilhões). A atualização ficará a cargo do CMI (Consórcio Modernização de Itaipu), que venceu a licitação binacional que envolveu empresas brasileiras e paraguaias. A cerimônia de lançamento ocorreu no dia 29 de abril, no hall do Edifício de Produção da hidrelétrica.

Os trabalhos devem começar no dia 23 de maio, conforme o contrato que foi firmado pelos diretores-gerais de Itaipu, Anatalicio Risden Junior, do Brasil, e Manuel María Cáceres Cardozo, do Paraguai. Para Cardozo, a atualização tecnológica constitui um dos feitos mais significativos da história da empresa depois da construção da central hidrelétrica, nos anos 1970 e 1980. “Estamos falando da maior usina de produção de energia do mundo, que terá que fazer toda a atualização durante alguns anos e isto acaba trazendo grandes empresas de tecnologia para a cidade, fazendo com que toda a cadeia seja movimentada”, explica.

A atualização deve contemplar a substituição dos sistemas de controle e proteção das 20 unidades geradoras de Itaipu e da subestação isolada a gás. Além disso, estão previstos para o plano de atualização tecnológica a revisão dos serviços auxiliares da usina, das comportas do vertedouro e da barragem, da fiação de força e controle dos dispositivos, assim como o sistema de medição e faturamento.

O contrato também prevê a elaboração do projeto executivo, o fornecimento de todos os equipamentos e sistemas, os serviços de desmontagem e montagem eletromecânica, a realização dos treinamentos e a execução de obras que sejam eventualmente necessárias.

Segundo Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, o setor de turismo e hotelaria de Foz do Iguaçu recebeu com bons olhos o anúncio da autorização da maior atualização tecnológica de Itaipu.

Para Mendes, as perspectivas para o momento em que a iniciativa estiver consolidada são mais que positivas, são de inovação. “Daremos um salto de tecnologia de ponta, pois, como todo o sistema será trocado, e este que temos já tem mais de quarenta anos, será um novo momento para a Usina”, diz.

Atualização deve fomentar investimentos e turismo em Foz do Iguaçu

Na visão do sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, o anúncio da autorização da maior atualização tecnológica de Itaipu pode ensejar outras modernizações tecnológicas na cidade. “Foz do Iguaçu é, hoje, a quinta cidade mais inteligente do Estado do Paraná e está entre as 100 cidades do Brasil no ranking nacional Connected Smart Cities 2021”, reporta.

O ranking a que Mendes se refere é realizado anualmente pela Urban Systems e pela Necta desde 2015. A cidade paranaense ganhou destaque na edição de 2021 com os indicadores “Empreendedorismo” e “Meio Ambiente”, alcançando a 44ª posição a nível nacional.

A listagem classifica as cidades brasileiras conforme onze eixos temáticos (mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, segurança, energia, governança e economia).

“Por trás de todas estas tecnologias que serão implementadas com a atualização tecnológica de Itaipu, não apenas Foz, como os municípios vizinhos acabam ganhando, e muito, com todos estes sistemas”, conclui Mendes.

Para mais informações, basta acessar: https://www.hoteldelreyfoz.com.br