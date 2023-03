Japão lidera ranking mundial de bicicletas por habitante

O Japão é o país que possui o maior número de bicicletas por habitante em todo o mundo, de acordo com dados recentes divulgados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do país. Com uma população de aproximadamente 126 milhões de habitantes, o país conta com mais de 72 milhões de bicicletas registradas.

Essa posição privilegiada no ranking mundial de bicicletas por habitante se deve a diversos fatores. Um deles é a infraestrutura das cidades japonesas, que é altamente adaptada para a circulação de bicicletas, com amplas ciclovias, sinalização específica e estacionamentos públicos para bicicletas em diversos locais.

Além disso, a cultura japonesa valoriza o uso da bicicleta como meio de transporte eficiente, econômico e sustentável. Muitos japoneses utilizam a bicicleta como forma de se deslocar para o trabalho, escola e outras atividades cotidianas, o que contribui para a redução do tráfego de veículos e dos índices de poluição do ar.

Outro fator importante é o alto investimento do governo japonês em políticas de incentivo ao uso da bicicleta, como subsídios para a compra de bicicletas elétricas e programas de compartilhamento de bicicletas em grandes cidades.

Apesar de todas essas vantagens, o Japão ainda enfrenta desafios em relação à segurança dos ciclistas, com um número significativo de acidentes envolvendo bicicletas registrados anualmente. Por isso, as autoridades japonesas continuam trabalhando para aprimorar a infraestrutura e as políticas de incentivo ao uso da bicicleta, visando um futuro ainda mais sustentável e seguro para todos.