Jéssica Rosa apresenta show intimista no Casarão Vila Guilherme em São Paulo

Nos últimos dez anos Guarulhos assumiu a responsabilidade de ser um dos lugares mais potentes no cenário artístico paulista. Mais conhecido por sua infraestrutura comercial, o município, que mantém quase um milhão e meio de habitantes, revela grandes artistas que se conectam de maneiras poderosas com o público, como é o caso da cantora e compositora Jéssica Rosa.

Presente no cenário musical independente desde muito cedo, Jéssica Rosa compõe, canta, é professora de canto e se mostra ciente da necessidade em fazer boas conexões para alçar novos voos e tocar corações através da arte. A cantora foi atração principal no primeiro Sarau A Arte Liberta, em 2018, e desde então manteve sua música presente em várias edições do programa multicultural nascido na Cohab Taipas.

Em 2023 o Sarau A Arte Liberta acontecerá em vários lugares da capital, e no Casarão Vila Guilherme é onde a convidada Jéssica Rosa apresentará um repertório autoral e popular, em formato intimista.

Esse projeto está contemplado pela 19ª edição do programa VAI – Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo.

SERVIÇO:

Sarau A Arte Liberta convida: Jéssica Rosa

Dia 26/01/23

Quinta-feira l 19h

Casa de Cultura Vila Guilherme (CASARÃO)

Praça Oscár da Silva, 110 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02067-070