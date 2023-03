José Baselga Research Fund anuncia a primeira doação para o avanço da pesquisa sobre doenças priônicas

O José Baselga Research Fund (JBRF), apoiado pela Alexion, AstraZeneca Rare Disease, anunciou hoje o início da Global José Baselga Research Grant (Baselga Grant), um subsídio anual de US$ 75 mil para avançar no tratamento de doenças priônicas, um grupo de distúrbios neurodegenerativos progressivos raros.

O JBRF foi criado pela família Baselga em memória do Dr. José Baselga, um médico-cientista que dedicou sua vida ao avanço da terapia do câncer antes de falecer há dois anos, vítima da Doença de Creutzfeldt–Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa extremamente rara e fatal. A Baselga Grant honrará o legado de José e apoiará os cientistas na busca pela compreensão e erradicação de doenças causadas por príons, como a DCJ.

“Nossa família se sente incrivelmente sortuda por ter tido um pai e um marido tão incríveis por tanto tempo e estamos comprometidos em continuar seu legado de melhorar a vida das pessoas por meio de medicamentos inovadores”, comentou Clara Baselga-Garriga, filha de José e estudante na Harvard Medical School. “Agora nos unimosàsua paixão pela descoberta científica e é uma honra estar nesta parceria com a Alexion para apoiar pesquisas significativas para doenças causadas por príons em escala mundial.”

A cada ano, o Baselga Grant apoiará um projeto inovador de investigação que conduz pesquisas básicas, translacionais, clínicas ou populacionais. O projeto deve ter aplicabilidade direta e relevância para a compreensão da fisiopatologia ou outros aspectos das doenças priônicas, desenvolvimento de terapias ou mecanismos para detecção precoce. Não há requisitos geográficos para as candidaturas. O cronograma de apresentação e análise por um renomado conselho consultivo é o seguinte:

Prazo da carta de intenção: 16 de junho de 2023

Notificação dos finalistas: 17 de julho de 2023

Prazo final de inscrição: 29 de setembro de 2023

Notificação do destinatário do subsídio: 1º de dezembro de 2023

Início do subsídio: 15 de janeiro de 2024

Para obter mais informações sobre o Baselga Grant, incluindo instruções de candidatura, diretrizes adicionais de elegibilidade e critérios de avaliação, acesse: http://bit.ly/3Tt7mMG

Sobre as doenças priônicas



As doenças causadas por príons são um grupo de distúrbios neurodegenerativos raros que são transmissíveis, intratáveis e fatais.1 Essas doenças ocorrem quando uma proteína normal, por razões desconhecidas, funciona mal e se reúne em agregados estruturados chamados príons que causam doenças cerebrais infecciosas.1 O mau funcionamento e o processo de reunião pode estar em andamento por anos antes que os sintomas apareçam.1 A doença priônica mais conhecida é a Doença de Creutzfeldt–Jakob (DCJ).1 Em cerca de 85 % dos pacientes, a DCJ ocorre como uma doença esporádica sem padrão reconhecível de transmissão.2 Atualmente não há terapias eficazes aprovadas para o tratamento da DCJ e a grande maioria de pacientes com DCJ não viverá mais de um ano após o início da doença.2

Sobre o José Baselga Research Fund



Após a morte do renomado médico-cientista Dr. José Baselga, a família Baselga começou a trabalhar ao lado da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, e da Charities Aid Foundation para criar o “José Baselga Research Fund”. O objetivo é honrar o legado de José e impulsionar a ciência na compreensão e tratamento de condições neurogenerativas raras, como a doença priônica. A cada ano, este fundo concederá o Baselga Grant, composto por US$ 75 mil, para apoiar pesquisas clínicas ou científicas básicas significativas relacionadasàdoença causada por príons em escala mundial. Para mais informações, acesse: Página inicial | José Baselga

Sobre a Alexion



A Alexion, AstraZeneca Rare Disease, é o grupo da AstraZeneca focado em doenças raras, criado após a aquisição da Alexion Pharmaceuticals, Inc. em 2021. Como líder em doenças raras há 30 anos, a Alexion está focada em atender pacientes e famílias afetadas por doenças raras e condições devastadoras por meio da descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos capazes de mudar vidas. A Alexion concentra seus esforços de pesquisa em novas moléculas e alvos no sistema de complementos e seus esforços de desenvolvimento em hematologia, nefrologia, neurologia, distúrbios metabólicos, cardiologia e oftalmologia. Com sede em Boston, Massachusetts (EUA), a Alexion tem escritórios no mundo inteiro e atende pacientes em mais de 50 países. Para mais informações, acesse www.alexion.com.

