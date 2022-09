Jovem do México vence finais regionais de competição de gastronomia

Após diversos rounds de competição e da apresentação de pratos que revelam a técnica dos jovens e talentosos chefs, S.Pellegrino Young Chef Academy anuncia o mexicano Erick Alfredo Bautista Chacon como vencedor da etapa Finais Regionais da região “América Latina e Caribe”, que aconteceu entre os dias 18 e 21 de setembro na Universidad de la Sabana em Bogotá, Colômbia.

Erick ganhou o reconhecimento da bancada de jurados, que contava com a chef brasileira Helena Rizzo, com o seu prato autoral “Oaxaca su terra y sus manos” – um prato que homenageia a herança cultural dos povos Oaxaca e traz a conexão deles com a terra. Segundo o ‘young chef’: “S.Pellegrino Young Chef Academy foi uma experiência incrível, onde pude conhecer pessoas incríveis e conhecer meu treinador Rodolfo Castellanos, que me abriu as portas de seu restaurante e serei sempre grato a ele”, afirma Erick Bautista.

Para ajudar Erick na sua jornada até a Grande Final em Milão, a chef e empresária Lula Martin del Campo foi nomeada como sua mentora, que irá ajudá-lo a potencializar seu prato autoral, a partir das técnicas e dicas para orientá-lo nessa preparação até a final.

Como na edição de 2019/21, a competição deste ano também concedeu três prêmios adicionais além do principal: o Prêmio S.Pellegrino Award for Social Responsibility votado pela Sustainable Restaurant Association que gere o programa Food Made Good, o Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy votado pelos mentores da competição, e Fine Dining Lovers Food for Thought Award votado pelo público do Fine Dining Lovers.

Junto de Erick, outros três candidatos se unem a ele na final em Milão, e competem nas suas respectivas categorias:

S.Pellegrino Award for Social Responsibility – Xchel González, do México com seu prato autoral “Chinampas”.

Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy – Aranxa Troestch, do Panamá com seu prato autoral “Ubaldina”.

Fine Dining Lovers Community Award – María Guadalupe Elizeche, do Paraguai com seu prato autoral “Mi Evolución de Nuestra Cultura”.

As finais regionais também sediaram o “S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food Fórum”, um fórum que promove uma inspiradora troca de conhecimentos e ideias entre jovens chefs e alguns dos maiores chefs do mundo, sob a curadoria de Fine Dining Lovers. Lançado pela primeira vez durante a fase final na edição do Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy 2019/2021, o fórum assume agora um formato global que oferece insights sobre diversos temas com o objetivo de fornecer acesso direto ao conhecimento, contando com a participação de figuras internacionais da indústria hoteleira.

Em Bogotá, o fórum teve como anfitriã Paola Miglio e seu tema central foi Sabor & Criatividade. Helena Rizzo, Debora Fadul, Lula Martin del Campo, Arlette Eulert, Rodolfo Guzmán, Karissa Becerra, Sebastian Pinzón, e Xrysw Ruelas foram os convidados do painel, e dialogaram sobre diferentes tópicos, como, por exemplo, inovação; maneiras de como transmitir suas crenças pessoais através da gastronomia; a busca pelas práticas sustentáveis entre outros.

A representante brasileira na competição Tabatha Bertoni apresentou seu prato Fungi Forest e, apesar do resultado, sua participação na disputa, foi muito importante na sua jornada profissional. Além de colocá-la ao lado de nomes da gastronomia internacional, a comunidade da S.Pellegrino Young Chef Academy segue abrindo portas para que seu talento possa alcançar novos espaços. Ao lado de sua mentora Giovanna Grossi, Tabatha contou com a torcida brasileira dos convidados do evento: a presidente no Brasil do “The 50 Best Restaurants”, Rosa Moraes, além do casal de influenciadores embaixadores da marca, Ana Lembo e José Soares, do Do Pão ao Caviar.

Outras informações e novidades sobre o concurso e outras iniciativas que buscam descobrir e nutrir os brilhantes talentos da gastronomia, podem ser acessadas através do site https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com