Jovens serão premiados por projetos sobre água no Museu do Amanhã, no RJ

A cerimônia de premiação do Stockholm Junior Water Prize (SJWP) – Prêmio Jovem da Água de Estocolmo – Etapa Brasil acontecerá presencialmente no dia 6 de junho, às 18h, no Museu do Amanhã (Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ) e será aberta ao público, com programação cultural envolvendo temas de sustentabilidade, ao longo do dia, iniciando às 9h. As inscrições devem ser feitas neste link https://www.rio2030.org/segunda-dia-06.

Criado em 1997, pelo Stockholm International Water Institute (SIWI) – Instituto Internacional de Águas de Estocolmo, o Prêmio tem como patrona a princesa herdeira Victoria, da Suécia, e reúne jovens inovadores entre 15 e 20 anos do mundo todo, encorajando a juventude em desafios relacionados à água e à sustentabilidade. A competição ocorre em duas etapas: uma nacional, realizada em cada um dos países participantes, e uma internacional, na World Water Week.

No Brasil, o prêmio internacional é promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), por meio do programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS), e da Câmara Brasileira de Comércio na Suécia (Brazilcham Sweden), e está integrado à agenda da Conferência Internacional Rio2030 e abrirá os diálogos com a sociedade civil na comemoração dos 30 anos da Eco92. O evento propõe discussões sobre a economia verde e a moda sustentável.

A programação completa está dipsonível neste link: https://abes-dn.org.br/?p=49244

Serviço:

O quê: Cerimônia de premiação do Stockholm Junior Water Prize (SJWP) – Prêmio Jovem da Água de Estocolmo – Etapa Brasil e programação cultural

Quando: 6 de junho, das 9h às 20h

Onde: Museu do Amanhã – Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Entrada Franca

Inscrições: https://www.rio2030.org/segunda-dia-06