Judiciário teve maior baixa de acervo em 2020, mostra estudo

Na esteira das transformações sociais que ocorreram com o surgimento da pandemia de Covid-19, o Judiciário brasileiro teve a maior redução de acervo já registrada em 2020. Foi verificada a queda de 2 milhões de processos em tramitação, conforme a 17ª edição do estudo conduzido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com base em dados de 90 tribunais estaduais, federais e superiores, incluindo militares, de todas as instâncias.

Apesar disso, o relatório revela que o estoque permaneceu alto, com a existência de 75,4 milhões de ações em aberto ao final do ano passado. Em entrevista publicada pela Agência Brasil, o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ e do STF (Supremo Tribunal Federal), destacou que a litigiosidade no Brasil permanece alta, o que configura um “longo caminho rumo a uma cultura da pacificação”.

Segundo o levantamento, a redução do acervo demonstra a baixa de 14,5% no número de processos abertos durante o primeiro ano da crise sanitária. Em 2020, foram ajuizados 25,8 milhões de casos, número inferior ao que foi registrado em 2019 (30,2 milhões) e em 2018 (28,2 milhões), e no mesmo patamar de 2011.

Da mesma forma, o número de casos solucionados também apresentou queda: em 2020, 27,9 milhões de processos foram baixados, número 20,8% menor do que o registrado em 2019 (35,3 milhões).

