KBI Biopharma e Selexis SA designam J.D. Mowery como Diretor Executivo

A KBI Biopharma, Inc. (KBI) e a Selexis SA, ambas empresas da JSR Life Sciences, anunciaram hoje a designação de J.D. Mowery como Diretor Executivo. Amplamente respeitado como líder inovador em biotecnologia com um histórico de quase 25 anos de sucesso inspirando colegas e criando organizações, J.D. irá liderar a KBI e a Selexis no próximo capítulo de se tornar um líder na próxima geração de organizações de desenvolvimento e fabricação por contrato que estão surgindo.

“Durante décadas de serviço, J.D. dedicou sua carreira a um trabalho significativo com foco claro no impacto do paciente através do lançamento de novas terapias e ao fornecer serviços de classe mundial a parceiros de fabricação e desenvolvimento”, disse Tim Lowery, Presidente da JSR Life Sciences. “À medida que entramos em uma fase de crescimento essencial, J.D. irá desempenhar um papel crucial na liderança da KBI e da Selexis, além de capacitar nossas equipes internacionais para obter sucesso mediante a liderança em serviços. Estamos confiantes de que seu compromisso com nosso impacto a longo prazo irá nos conduzir a um maior sucesso.”

J.D. irá aproveitar sua extensa experiência na indústria biofarmacêutica mundial em operações, fabricação, transferência de tecnologia, construção de instalações, desenvolvimento de negócios, crescimento de funcionários e relações com investidores. Anteriormente, tendo trabalhado em ambos os lados do setor com inovadores como Genentech, Celgene, Juno e, mais recentemente, Treadwell Therapeutics, bem como organizações de desenvolvimento e fabricação por contrato, Lonza e AGC Biologics, adquiriu experiência em diversas modalidades, incluindo pequenas moléculas, produtos biológicos e células, e terapia de genes.

“É uma honra me uniràKBI eàSelexis no ponto de inflexão perfeito, onde podemos aproveitar o conhecimento coletivo, a experiência científica e os recursos de todo o ecossistema JSR”, disse J.D. “Tenho a sorte de trabalhar com uma equipe incrivelmente talentosa e, energizados por nossos parcerias atuais e futuras, nos verem impactar positivamente o setor como um exemplo de uma verdadeira organização de desenvolvimento e fabricação por contrato de próxima geração.”

J.D. concluiu: “Estou realmente na expectativa de liderar a KBI e a Selexis com um foco incansável na realização de todo o nosso potencial a nosso pessoal, parceiros e, o mais importante, aos pacientes em todo o mundo que atendemos juntos.”

J.D. irá trabalhar em estreita cooperação com a liderança da JSR a fim de garantir um alinhamento contínuo de metas e continuar identificando oportunidades estratégicas de crescimento dentro do ecossistema JSR mais amplo.

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, é uma organização mundial de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Com cada um de seus mais de 500 clientes em parceria, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos. Construído sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e extensa experiência científica e técnica, a KBI oferece desenvolvimento de processos robustos bem como serviços clínicos e comerciais de fabricação de cGMP para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela fabricação de qualidade, a KBI ajuda os parceiros a apresentar candidatos a medicamentos ao mercado. A KBI atende seus parceiros internacionais com oito locais na Europa e nos EUA. Mais informação está disponível em www.kbibiopharma.com.

Sobre a Selexis SA

A Selexis SA, uma empresa da JSR Life Sciences, é líder mundial em desenvolver linhas de células de mamíferos com a melhor tecnologia modular e soluções altamente especializadas que permitem que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize com rapidez medicamentos e vacinas inovadores. Nossos parceiros internacionais vêm utilizando tecnologias da Selexis para promover mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimentos pré-clínico e clínico, bem como na fabricação de dez produtos comerciais. Como parte de um processo abrangente de desenvolvimento de medicamentos, as tecnologias da Selexis encurtam os cronogramas de desenvolvimento e reduzem riscos de fabricação. Mais informação está disponível em www.selexis.com.

