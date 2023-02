KartRider: Drift acelera em sua temporada inaugural com revelação da data de jogos cruzados para consoles

KartRider: Drift, o título de corrida de kart totalmente gratuito da Nexon anunciou hoje a data da primeira temporada, quando os consoles irão se uniràcombinação de corridas online. O PC atual da pré-temporada e pilotos móveis no Steam, Nexon Launcher, Android e iOS, em breve poderão competir frente a frente contra jogadores de Xbox e PlayStation de todo o mundo em corridas emocionantes e movidas a derrapagem. A multiplataforma completa com jogos cruzados estará disponível quando a primeira temporada “Novo Mundo” chegar em 8 de março. A primeira temporada também traz novos conteúdos emocionantes, novas pistas e modos de corrida, um tema para toda a temporada, recompensas e eventos diários aos jogadores, além de muitos outros aprimoramentos.

Nexon's "KartRider: Drift" Announces March 8 Season One Arrival Date With New Gameplay Trailer.

KartRider: Drift não é tão simples como parece! O jogo fácil de aprender e difícil de dominar oferece modos de jogo distintos criados para treinar e desafiar pilotos novos e veteranos:

No Modo de Itens , vários itens ofensivos e defensivos (como escudos, barricadas e reforços de nitro) são coletados e podem ser estrategicamente implantados para ajudar ou atrapalhar outros pilotos na pista na tentativa de cruzar a linha de chegada primeiro.

, vários itens ofensivos e defensivos (como escudos, barricadas e reforços de nitro) são coletados e podem ser estrategicamente implantados para ajudar ou atrapalhar outros pilotos na pista na tentativa de cruzar a linha de chegada primeiro. Modo de Velocidade coloca as habilidades de derrapagem do pilotoàprova com corridas de fliperama sem limites e sem itens para desacelerar os pilotos. O piloto mais rápido conquista o troféu no pódio!

coloca as habilidades de derrapagem do pilotoàprova com corridas de fliperama sem limites e sem itens para desacelerar os pilotos. O piloto mais rápido conquista o troféu no pódio! O Sistema de Licença é uma série de cursos criados para testar a coragem de um piloto e aumentar o nível de habilidade de um jogador. Concluir os desafios da licença desbloqueia itens exclusivos do jogador, como karts, personagens e pistas adicionais.

é uma série de cursos criados para testar a coragem de um piloto e aumentar o nível de habilidade de um jogador. Concluir os desafios da licença desbloqueia itens exclusivos do jogador, como karts, personagens e pistas adicionais. No Modo de Ataque em função do Tempo, os pilotos podem levar individualmente suas habilidades ao limite para chegar ao topo das tabelas de classificação.

Com uma deslumbrante variedade de personagens e karts exclusivos, os jogadores do KartRider: Drift têm controle total sobre as opções de personalização para se expressar totalmente e cruzar a linha de chegada com estilo! Mais personagens, karts, acessórios e emotes podem ser desbloqueados através do Racing Pass padrão, onde os pilotos podem completar diferentes desafios diários e desafios de eventos. Novos desafios e recompensas premium também estão disponíveis com a compra de um Premium Racing Pass.

Ainda na pré-temporada, KartRider: Drift continua acrescentando melhorias e fazendo ajustes na experiência principal do jogo com base no retorno do jogador em uma próxima atualização do jogo em 15 de fevereiro. Os detalhes da atualização estarão disponíveis no site do KartRider: Driftàmedida que a data se aproxima.

Certifique-se de seguir o Twitter e o TikTok oficial para receber todas as últimas notícias e informações sobre atualizações de jogos.KartRider: Drift está disponível para baixar e jogar agora no Steam, Nexon Launcher, iOS App Store e Google Play, estando disponível para baixar nas lojas do PlayStation e Xbox em 8 de março.

Não fique na linha de partida – baixe o KartRider: Drift e faça SUA corrida!

NOTAS AOS EDITORES:

Todo o progresso do jogador obtido durante a pré-temporada do KartRider: Drift será transferidoàprimeira temporada.

O jogo de corrida móvel KartRider Rush+ da Nexon, lançado em 2020, continuará operando como um título independente e não compartilha jogos cruzados com o KartRider: Drift.

Sobre o KartRider: Drift

KartRider: Drift é o jogo com vários jogadores de corrida de kart da Nexon, inspirado em títulos anteriores da franquia de sucesso fenomenalKartRider, oferecendo ação de corrida movida a derrapagens, com diversos modos de jogo e profunda personalização de karts e personagens no impressionante Unreal® Engine com 4 gráficos. Disponível no Steam, Nexon Launcher, iOS e Android durante a pré-temporada e com os consoles Xbox e PlayStation no lançamento da primeira temporada, o KartRider: Driftoferece jogos cruzados em multiplataforma online gratuita e progressão para desafiar amigos, independentemente da plataforma que escolherem.

Lançado em 2004, o KartRider original foi o primeiro título da lendária série de corridas de kart da Nexone posteriormente obteve enorme popularidade na Ásia e mais além, acumulando mais de 380 milhões de jogadores durante os dezenove anos desde o lançamento. Como franquia, o KartRider estabeleceu uma marca forte nos mercados asiáticos e uma enorme presença de eSports na Ásia, com uma liga oficial começando em 2005. Continua sendo a liga de eSports mais antiga até hoje.

Sobre a Nexon America Inc.

Fundada em 2006, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência em jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e aplicando os mesmos a públicos exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi durante mais de uma década, quebrando recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua empresa matriz, empregando sua abordagem de primeiro jogador, enquanto concebe as melhores experiências de capacidade de jogo possíveis para o mercado ocidental.

