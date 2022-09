Kimberlit é premiada como um dos “Lugares Incríveis para Trabalhar 2022”

Promover um ambiente de trabalho que contribua para que as estratégias organizacionais sejam executadas com excelência, mantendo um ambiente de trabalho positivo e o alto grau de satisfação dos colaboradores, estão entre os grandes valores na Kimberlit Agrociências, uma das líderes na produção de fertilizantes foliares, atuante há 33 anos no agro nacional.

Diante desse foco, a Kimberlit acaba de ser premiada como um dos “Lugares Incríveis para Trabalhar 2022”. As campeãs da premiação foram selecionadas através da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), criada pelo professor Dr. André Fischer, coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (Progep) da FIA e pelo professor Dr. Joel Dutra, que também coordena o Progep. A iniciativa é uma parceria da FIA com o portal UOL.

Foram reconhecidas empresas nacionais, cujos ambientes são considerados saudáveis e produtivos pelos colaboradores, considerando as de grande, médio e pequeno portes em todos os setores da economia. A satisfação das equipes com os respectivos gestores e CEOs também integrou a pesquisa.

Sobre a premiação, Renato Peixoto, Diretor Financeiro e Administrativo do Essere Group, holding responsável pela gestão da Kimberlit, sublinha: “Participar da pesquisa Lugares Incríveis para Trabalhar 2002 é uma oportunidade excelente para ouvir nossos colaboradores sobre a experiência que estamos proporcionando, inclusive, no contexto de grande expansão da empresa, hoje. Os dados nos permitem analisar o que é necessário para continuarmos sendo uma empresa produtiva e com colaboradores satisfeitos. Outro ponto importante é o destaque da marca, o que aumenta a nossa capacidade de atrair e reter novos talentos para nossas equipes”.

Lívia Ravagnani Thereza, gestora de Recursos Humanos, destaca que a Kimberlit ser premiada como um dos Lugares Incríveis para Trabalhar 2022 é: “A validação do trabalho que realizamos ao longo dos anos por uma pesquisa coordenada pelos principais nomes nos estudos de Gestão de Pessoas no país (André Fischer e Joel Dutra). Esse prêmio é um incentivo para continuarmos acreditando que para se atingir os níveis altíssimos de qualidade, produtividade e satisfação do cliente, o potencial humano precisa ser preservado, estimulado e recompensado”.

A visão da alta liderança da Kimberlit é a de que o papel exercido pelas pessoas é determinante, com direcionamento estratégico e práticas de gestão caminhando igualmente nesse viés. Hoje, a empresa possui 299 colaboradores, com vistas a futuras contratações, e atravessa um momento de plena expansão mercadológica.

Na cerimônia de premiação, no dia 09 de setembro, que será transmitida no canal UOL pelo YouTube, os colaboradores da Kimberlit receberão um “mimo” para comemorar essa conquista e, também, bottons alusivos ao Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar 2022 e aos prêmios “As Melhores na Gestão de Pessoas” 2020 e 2021.

Em 2020 e 2021, a Kimberlit também foi premiada pelo jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Mercer como uma das Melhores Empresas em Gestão de Pessoas. A Kimberlit investe fortemente em um Programa de Auxílio Educação para desenvolvimento e treinamento de seus colaboradores; na robustez dos benefícios para composição da remuneração e num Programa de Participação de Lucros e Resultados de sucesso com os colaboradores; em ações e programas focados na segurança do trabalho para os colaboradores; em programas de desenvolvimento voltados para cargos de liderança, gerência e perfis seniores, em busca de melhor construir esse período de evolução, inovação e expansão da empresa.