LK Design Hotel tem programação especial para o Dia das Mães

Celebrado no segundo domingo de maio (8), o Dia das Mães ganhou uma programação especial no LK Design Hotel, em Florianópolis. As atividades começam já no sábado e vão até a tarde de domingo. A proposta é oferecer um final de semana para ser aproveitado por toda a família na capital catarinense.

A programação estará disponível também para quem não estiver hospedado no hotel. A proposta é permitir que o público local de Florianópolis possa aproveitar tudo o LK Design Hotel tem a oferecer.

Construído em um dos últimos espaços da avenida Beira-Mar, a estrutura possui quartos para família, sala de massagem, seis salas de eventos, empréstimo de bicicletas para hóspedes, serviço de transfer executivo, bar na piscina e piscina climatizada, acessibilidade com opções de quartos adaptados para portadores de necessidades especiais e dog friendly.

A programação do Dia das Mães começa no sábado com um chá da tarde, com mesa de degustação de doces, salgados, chá, café, suco e welcome drink de uma taça de espumante. O chá da tarde será servido das 16h às 18h no LK Café Bar, aberto a hóspedes e público externo.

No domingo, o almoço de Dia das Mães será no Osli Restaurante. O menu conta com welcome drink, amouse bouche, entrada, prato principal e sobremesa. O cardápio é assinado pelo chef Felipe Silva e a carta de drinks pelo chef de bar Crystian. O Osli Restaurante contará com música ao vivo no local, das 12h30 às 15h.

Para os hóspedes desse final de semana, o pacote inclui a hospedagem, massagem para a mãe e almoço para duas pessoas no Osli Restaurante.