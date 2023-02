LLYC melhora sua receita operacional em 36% em 2022

A LLYC fechou 2022 com forte crescimento em seus números de negócios. A prévia dos resultados, enquanto se aguarda o relatório final da auditoria, inclui receitas totais de 88,9 milhões de euros, um novo recorde para a consultoria. Este valor melhora em 39% o obtido em 2021 (64,1 milhões de euros). As receitas operacionais (os totais menos o re-facturação dos encargos do cliente) atingiram 72,7 milhões de euros, um aumento de 36% em relação ao ano anterior (53,3 milhões de euros). Enquanto isso, o EBITDA recorrente (resultado operacional bruto) melhorou 26%, para 16 milhões de euros. Desta forma, a empresa cumpriu as metas estabelecidas em seu plano estratégico.

O crescimento pró-forma da receita operacional em 2022 é de 19%. As três operações adquiridas em 2021 (CHINA, Apache e BESO) contribuíram com 15,6 milhões de euros e estão agora totalmente integradas no grupo LLYC. O crescimento orgânico também é de 19% na receita operacional e é distribuído uniformemente entre Europa, América Latina e Estados Unidos.

Em termos de rentabilidade, há também um bom equilíbrio entre os resultados aportados pelas empresas adquiridas em 2021 (o crescimento pró forma do EBITDA é de 11%) e os das operações da LLYC (crescimento orgânico do EBITDA de 15%). As operações demonstram sua resiliência, mesmo em países que passaram por instabilidade política e econômica este ano: 30% do EBITDA vem das Américas. Os Estados Unidos se confirmam como um território com grande potencial de crescimento e rentabilidade e já respondem por 7% dos resultados do grupo.

A empresa praticamente dobrou de tamanho desde 2020, tanto em receita total (+99%) e operacional (+81%) quanto em EBITDA (+90%). Esses resultados têm permitido à empresa investir no desenvolvimento da equipe. O ano de 2022 terminou com 1.131 profissionais no grupo, em relação a 966 em 2021 (+17%). No ano passado, 15% do quadro de colaboradores (167 LLYCERS) foram promovidos a cargos de maior responsabilidade. A equipe da LLYC conta com a participação de jovens profissionais (671 pessoas participaram do programa “Challengers” durante o ano) e especialistas seniores em cargos de diretoria (49 incorporações para funções de gestão).

Compromisso com a inovação

A LLYC continua apostando na transformação da sua oferta: 32% da receita operacional já vem da unidade de negócios Deep Digital Business. Além disso, vale destacar que a empresa investiu 800.000 euros em projetos de P+D+I, principalmente da sua área de Deep Learning e para o desenvolvimento, por exemplo, de uma nova camada de análise de dados com algoritmos próprios para a valorização do sentimento da conversa social e seu impacto na reputação das marcas ou uma nova estrutura de conexões para trabalhar com várias fontes de informação.

Os serviços de Deep Digital Business não só experimentaram um aumento na demanda (crescimento de 98% na receita), mas também são confirmados como de alto valor para o grupo.

Orçamento 2023

Em um contexto marcado por incertezas, a LLYC espera manter o crescimento de seus resultados neste ano. O orçamento aprovado pela diretoria da empresa inclui um aumento de 10% na receita operacional, para 80 milhões de euros. A receita total atingiria 96 milhões de euros, um aumento de 8%. O EBITDA recorrente também aumentaria em 10% para 17,6 milhões de euros.

A receita operacional continuará equilibrada entre as três unidades de negócios: 35% da receita operacional virá da Europa, 31% das Américas e 34% do Deep Digital Business. Este orçamento reflete apenas o crescimento orgânico. A empresa continua avaliando oportunidades de investimentos para adicionar novas aquisições a esses números. “2023 é um ano desafiador para a LLYC. O contexto atual nos obriga a agir com prudência, mas também com ambição para atingir os objetivos propostos. Queremos avançar na integração da oferta comercial, com uma visão global que nos permita gerar mais e melhores oportunidades para os nossos clientes”, afirma Alejandro Romero, CEO global da LLYC.

Para José Antonio Llorente, sócio-fundador e presidente da LLYC, apesar da incerteza, 2022 foi mais uma vez um bom ano para a LLYC. As receitas e o EBITDA seguem alinhadas com os objetivos que a empresa havia traçado no orçamento. “Estamos cumprindo o plano estratégico, os compromissos que assumimos ao ingressar na BME Growth, graças ao esforço de nossa”, destaca.

Prêmios

Mais uma vez, 2022 foi um ótimo ano para a LLYC em prêmios. No último ano fiscal, a empresa acumulou um total de 120 prêmios de reconhecimentos nacionais e internacionais. Junto com seus clientes, foi reconhecida em concursos importantes, como o Cannes Lions, New York Advertising Awards, El Sol, FIAP, Effie, IPRA Golden Awards, El Ojo de Iberoamérica, Eikon, Eficacia, Sabre Awards e PRWeek Global Awards. A LLYC também foi reconhecida como a “Melhor consultoria de comunicação Europa” na PRWeek Global 2022; “Empresa de comunicação do ano” e “Melhor consultoria na Europa” nos International Business Awards 2022.