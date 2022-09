LLYC promove novas diretoras nas áreas de Engagement e Deep Learning

A LLYC, consultoria global de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, segue ampliando sua rede de atuação. Com o objetivo de fornecer estratégias cada vez mais eficazes aos seus clientes em diferentes áreas de atuação, a empresa reforça sua equipe de direção no Brasil com a ampliação do quadro de diretoras com Naira Feldmann e Vivian Raffaeli, que assumem as diretorias de Engagement e Deep Learning, respectivamente. Ambas começaram na LLYC como consultoras. Vivian está na empresa desde 2013, atuando em projetos digitais e diagnósticos com base em dados e apoiando nas estratégias de comunicação e marketing dos clientes, assim como implementando metodologias inovadoras. Ela assume a diretoria de Deep Learning da região Sul (Brasil, Argentina e Chile), parte da área Deep Digital Business. Já Naira, atua na companhia desde 2017, liderando projetos de alta complexidade voltados à comunicação corporativa, reputação e engagement (focada em estratégias voltadas tanto para colaboradores, stakeholders e mídia).

As promoções são parte da política interna de valorização do colaborador, com foco no desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional pautado em suas trajetórias dentro da empresa. As novas diretoras assumem o desafio de liderar projetos e gerir equipes grandes e essenciais para a operação da LLYC no Brasil, na busca por melhores soluções para os clientes atendidos pela Llorente y Cuenca.

Uma das especialidades da área de Engagement tem como foco estratégias de comunicação para envolvimento de colaboradores e visam, entre outras soluções, recrutar novos perfis e melhorar o compromisso das equipes, promovendo as mudanças necessárias nas organizações. A LLYC vem há alguns anos trabalhando com clientes locais na criação de planos de ação baseados na escuta, promovendo diálogo e ativando meios de conteúdos e experiências que melhoram a confiança dos profissionais e geram uma cultura de propósito.

De acordo com Naira Feldmann, entender as motivações dos talentos ajuda a melhorar o relacionamento de cada um deles com as suas respectivas empresas. Por isso, é importante ter soluções focadas em Employer Branding, Employee Advocacy e que promovam uma experiência ao colaborador. A diretora afirma que o número de empresas que depositam sua confiança em consultorias como a LLYC para desenvolver projetos de comunicação interna e externa, de forma integrada e coesa, vem aumentando. “Tenho orgulho de fazer parte de uma companhia estruturada por especialidades, algo que nossos clientes reconhecem como um diferencial. A LLYC é uma casa que fomenta a integração entre áreas e que investe nas pessoas. E isso se reflete na forma como atendemos e ouvimos nossos clientes”.

Já a promoção de Vivian Raffaeli faz parte da expansão da área de Deep Digital Business, que segue se desenvolvendo e ampliando seu alcance. Vivian se torna diretora de Deep Learning de toda região Sul (Brasil, Argentina e Chile), a fim de promover maior integração entre projetos de análises de dados e projetos de comunicação e marketing de seus clientes. “Sempre trabalhei com análise de dados, assim como na criação e implementação de metodologias de diagnóstico. Com essa nova posição, temos a oportunidade de integrar ainda mais os dados no dia a dia dos nossos clientes para que os projetos sejam, cada vez mais, baseados em dados”, ressalta Vivian.

Com essa nova diretoria, consolida-se a estrutura do Deep Digital Business na região Sul em suas três áreas principais: Deep Learning, liderada por Vivian Raffaeli; Marketing Digital, por Carolyne Goethe; e Influência Digital, liderada por Maíra Fontoura. Todas subordinadas diretamente a Diego Olavarria, Diretor-geral da DDB para a região.

“Como uma consultoria de comunicação com amplo respaldo tecnológico e uso de dados para tomada de decisões efetivas, a LLYC atua com proatividade, criatividade e inovação, sempre pensando na melhor experiência dos nossos clientes. A promoção de Naira e Vivian ampliam nossa oferta de estratégias comunicativas em suas respectivas áreas de atuação. Ambas possuem uma longa trajetória interna na LLYC e amplo conhecimento de suas respectivas áreas de atuação. Tenho plena convicção que vão desempenhar um importante papel a frente dessas áreas para que a LLYC siga crescendo e ampliando as soluções de comunicação para os clientes no Brasil”, destaca Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil.

Minibios

Vivian Raffaeli

Formada em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e pós-graduanda em marketing na ESPM, Vivian Raffaeli é especialista em estratégia para posicionamento e marketing digital. Ingressou na LLYC há 9 anos na área Digital e liderou uma série de projetos diagnósticos e de presença digital para clientes de vários setores, atuando até o momento como gerente de marketing digital.

Naira Feldmann

Bacharel em Comunicação Social pela PUC São Paulo e mestre em direção de comunicação corporativa pela EAE Business School de Madri, com diploma duplo em imagem, publicidade e identidade. Naira Feldmann ingressou na LLYC há 5 anos, como consultora sênior, para liderar a coordenação da conta da CA Technologies, trabalho que rendeu à LLYC prêmios da Aberje e Sabre Latin America. Em 2021, se tornou gerente de Comunicação Estratégica e Talent Engagement.

