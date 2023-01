LLYC recebe certificado do Great Place to Work globalmente

A LLYC, empresa global de consultoria em comunicação, marketing digital e assuntos públicos, obteve o certificado do Great Place to Work 2022 nas doze operações para as quais era elegível para esta certificação. O GPTW valida o cumprimento, por parte das empresas, de determinadas normas ou critérios mínimos para que sejam reconhecidas como um bom local de trabalho.

Para obter este reconhecimento, os colaboradores devem responder a um questionário no qual avaliam cinco áreas: credibilidade, respeito, equidade, orgulho e coesão. No caso da LLYC, 77% dos colaboradores participaram da pesquisa, que destacou, sobretudo, as pontuações de orgulho e imparcialidade.

A obtenção do certificado Great Place to Work a nível global vem juntar-se a outros marcos importantes. Este ano, a LLYC foi também incluída no ranking das melhores empresas para trabalhar por publicações reputadas como a Forbes e a Actualidad Económica. “A certificação do Great Place to Work confirma a nossa visão de criar um ambiente profissional que atraia os melhores talentos. Graças à participação dos LLYCERS, os nossos escritórios receberam o certificado. O seu feedback também nos permite identificar o que é mais valorizado e as áreas de melhoria possíveis para continuar a enriquecer a experiência LLYC”,destaca Luis Miguel Peña, sócio e Chief Talent Officer da LLYC.

Na operação do Brasil, a consultoria obteve o reconhecimento graças às respostas dos cerca de 100 colaboradores que atuam em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. “Este reconhecimento é de todos que fazem parte desta empresa. Sem o trabalho, esforço e dedicação de cada um, não seria possível conquistarmos esta certificação. Trabalhamos para fazer dos nossos escritórios mais que ambientes de trabalho, que sejam locais acolhedores para que os nossos colaboradores sintam-se em casa e desempenhem suas tarefas de forma proativa e autêntica”, afirma Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil.