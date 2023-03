LNGCON 2023: Eletrólise de metano converte GNL em hidrogênio livre de CO2

Nos dias 6 e 7 de março, no Congresso Internacional de GNL 2023, mais de 350 empresas discutirão os principais desafios da indústria de GNL — desde a infraestrutura de transporte e armazenamento até o uso como combustível ou pelos usuários finais. A Graforce apresentará a eletrólise de metano (plasmólise) — uma tecnologia revolucionária, que converte GNL em hidrogênio. Isso permite que grandes usuários de gás passem a usar hidrogênio de queima limpa sem mudar seu fornecedor de energia ou método de transporte.

Graforce has developed methane electrolysis plants. Erected at LNG terminals or other decentralized locations, they can decarbonize LNG/LPG by converting methane into hydrogen and solid carbon. This allows large gas users to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or method of transporting. (Photo: Business Wire)