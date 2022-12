LabVantage Solutions lança versão 8.8 de sua emblemática plataforma LIMS

LabVantage Solutions, Inc., a fornecedora com liderança em soluções e serviços de informática para laboratórios, incluindo soluções LIMS específicas que permitem aos laboratórios entrar em operação de maneira mais rápida e com um custo total menor, anunciou hoje o lançamento da versão 8.8 de sua plataforma LabVantage LIMS líder no setor.

O LabVantage 8.8 inclui vários aprimoramentos em todos os elementos da plataforma. Juntos, eles aprimoram a precisão, velocidade, usabilidade e segurança dos componentes LIMS da LabVantage, incluindo o seu caderno eletrônico de laboratório integrado (ELN), sistema de execução laboratorial (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análise avançada.

“O LabVantage 8.8 exemplifica nosso duplo compromisso com importantes atualizações em nossa principal plataforma LIMS e com melhorias contínuas, com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes um sistema cada vez mais fácil, seguro, inteligente, flexível e confiável que permite a transformação digital de seu laboratório”, disse Mikael Hagstroem, diretor executivo na LabVantage Solutions. “Ao longo dos últimos anos, adicionamos componentes importantesànossa plataforma LIMS, que incluem opções como o SDMS, análise baseada em inteligência artificial (IA) e SaaS (software como um serviço) corporativo validado. Complementando estas opções está a nossa atenção contínua em fortalecer todos os aspectos da experiência do usuário, como fica evidente na versão 8.8. Por exemplo, nossas novas aprovações de laboratório inteligente aprimoram a velocidade e eficiência das análises de dados, ajudando nossa grande e diversificada base de clientes a avançar para o laboratório inteligente do futuro.”

O LabVantage 8.8 está disponível para oferecer suporte a mais de 1.500 sites de clientes globais nos setores de ciências da vida, farmacêutico, dispositivos médicos, biobanco, alimentos e bebidas, bens de consumo embalados, petróleo e gás, genética/diagnóstico, forense e de cuidados de saúde que confiam na plataforma da LabVantage.

Entre as várias melhorias e capacidade aprimorada no LabVantage 8.8 encontram-se os seguintes recursos importantes:

Aprovações inteligentes – Esta nova capacidade utiliza a IA com base em regras para organizar e acelerar as análises de dados. Examinar grandes volumes de dados no LIMS consome tempo e pode ser trabalhoso. A versão 8.8 permite aprovações manuais somente por exceção, possibilitando aprovações automáticas quando não há exceções. Este novo recurso permite aos usuários aumentar a velocidade e eficiência de suas operações em um cenário de carga de dados cada vez maior.

Refazer cálculos automático – Os usuários podem esquecer a tarefa de recalcular valores manualmente, o que pode afetar não apenas os cálculos finais, mas também os intermediários, e pode ter um efeito subsequente de vários níveis na precisão. O recurso aprimorado aciona automaticamente o novo cálculo quando uma referência é modificada, permitindo que os usuários se concentrem na tarefa em mãos, enquanto aprimoram a precisão e qualidade dos dados.

Segurança cibernética aprimorada– O LabVantage 8.8 oferece segurança aprimorada contra as 10 principais ameaças OWASP e inclui acertificação de teste de terceiros. Um padrão amplamente aceito por desenvolvedores de aplicativos web, o OWASP Top 10 representa um amplo consenso sobre os riscos críticos de segurança cibernética. Estas proteções adicionais incorporadas no LabVantage 8.8 representam aprimoramentosàsegurança, o que proporciona maior tranquilidade aos usuários.

Acessibilidade – Como parte dos esforços contínuos para melhor atender a todos os seus clientes, o LabVantage 8.8 contém recursos para aprimorar a conformidade com o padrão internacional WCAG (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web), Seção 508, destinado a facilitar o acessoàplataforma para usuários que apresentam problemas visuais ou outros problemas de acessibilidade. A versão aprimorada do LabVantage Portal agora conta com uma certificação de conformidade WCAG, que documenta vários novos recursos que oferecem maior acessibilidade.

A LabVantage é conhecida por seu excepcional atendimento ao cliente e a equipe de Serviços Profissionais LabVantage está pronta para ajudar os usuários a maximizar o valor dos aprimoramentos da versão 8.8.

Para obter mais informações sobre o LabVantage LIMS 8.8, clique aqui, ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre a LabVantage Solutions

Líder reconhecida em soluções de software para laboratórios corporativos, a LabVantage Solutions se dedica a melhorar os resultados de seus clientes, transformando dados em conhecimento. A plataforma de computação da LabVantage é altamente configurável, integrada em uma arquitetura comum e totalmente baseada em navegador para suportar centenas de usuários simultâneos. Implantada no local via nuvem ou em modo SaaS, ela se conecta facilmente com outros instrumentos e sistemas da empresa, permitindo uma verdadeira transformação digital. A plataforma é composta por um sistema de gerenciamento de informações laboratoriais de última geração (LIMS), um caderno eletrônico de laboratório (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análise avançada. Oferecemos suporte a mais de 1.500 sites de clientes globais nos setores de ciências da vida, farmacêutico, dispositivos médicos, biobanco, alimentos e bebidas, bens de consumo embalados, petróleo e gás, genética/diagnóstico, forense e de cuidados de saúde. Com sede em Somerset, Nova Jersey, e com escritórios no mundo inteiro, há quatro décadas a LabVantage oferece seu portfólio abrangente de produtos e serviços para permitir aos clientes inovar mais rapidamente no ciclo de P&D, melhorar a qualidade dos produtos fabricados, manter registros precisos e cumprir os requisitos regulamentares. Para mais informações, visite labvantage.com.

