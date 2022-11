Laboratório Teuto disponibiliza mais de 130 oportunidades de emprego

Goiás lidera a geração de novas vagas de trabalho no Centro-Oeste brasileiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O Estado gerou 8,3 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro deste ano, já no valor acumulado, a economia goiana tem saldo de mais de 101 mil empregos, resultado de 690 mil admissões e cerca de 550 mil desligamentos em 2022.

Há mais de 75 anos no coração do Brasil, o Laboratório Teuto investe continuamente em pessoas, inovação, ciência e tecnologia. A indústria farmacêutica contribui diretamente para esse saldo positivo do Estado e oferece ainda mais de 130 vagas de emprego para esse fim de ano.

As oportunidades são para trabalhar na sede que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e em sistema home office, trabalhando em casa. As vagas são para as áreas produtivas da empresa, garantia da qualidade e setores administrativos, todas com qualificação para nível médio, técnico e superior, com contratação imediata. Visando a composição de times diversos, a companhia oferece também vagas para Pessoas Com Deficiência (PCDs).

Com salários compatíveis com o mercado, são oferecidos também benefícios tais como: refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wi-fi, dentre outros. “Entrei na empresa há um mês. Estava em outra empresa bem menor e estava procurando uma oportunidade de ampliar o meu currículo e ganhar experiência. Com isso, surgiu a possibilidade de ir para o Teuto e não pensei duas vezes”, revela o engenheiro Rafael Leite.

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site do laboratório (www.teuto.com.br/trabalhe-conosco), onde estão disponíveis as vagas com as suas especificidades, ou encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected], com a área de interesse no assunto. As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia (Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter).

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da companhia, Luciana Matias, as vagas são oportunidades para todos os níveis de qualificação. “O objetivo do Teuto é oferecer crescimento profissional. Acreditamos na formação de times diversos e é parte do nosso compromisso buscar em todos os processos seletivos a representatividade de pessoas para que tenhamos um ambiente com diversidade de ideias, formando um time de qualidade e alta performance”, explica.

Além das vagas externas, o Teuto disponibiliza também a oportunidade de crescimento por meio de seleções internas. Os colaboradores conseguem a valorização e o desenvolvimento.