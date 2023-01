Lais Souza ministra palestra sobre qualidade em evento empresarial

A palestrante Lais Souza participou no dia 20 de outubro de um evento interno na Semana da Qualidade promovido pela empresa Comgás. O tema da palestra foi qualidade e durante o bate-papo a ex-atleta relacionou a sua trajetória e o acidente que a deixou tetraplégica à importância do uso correto dos EPI’s, como as normas preventivas são importantes para a segurança, excelência nas atividades e confiança nos processos.

Apenas em 2021, foram comunicados 571,8 mil acidentes e 2.487 óbitos associados ao trabalho, com aumento de 30% em relação a 2020, segundo dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho.

Durante a conversa, a palestrante reforçou a ideia de que é importante o uso de equipamentos de segurança, mas também o respeito ao processo das ações e o foco naquilo que está sendo executado. Lais usou o termo “Parar, pensar e executar com perfeição” ao relacionar o seu acidente ao ambiente de trabalho.

“Era uma descida simples na montanha, um treino de frenagem, e eu não tinha o costume de usar capacete nesse tipo de atividade, mas aquele dia eu resolvi usar. Usar todos os equipamentos de segurança é necessário, mas é importante também seguir os protocolos de segurança. Por eu me sentir segura, eu fugi dos protocolos e relaxei, um segundo de desatenção foi o suficiente”, comenta Lais, sobre o acidente.

A presença da multimedalhista de 33 anos em palestras online e presenciais carregam uma bagagem de superação e força, levados ao palco e transmitidos àqueles que assistem. “Fazer as coisas com qualidade é um ato de amor e de respeito com o próximo e com você mesma”, diz Lais ao finalizar palestra.

A palestrante hoje é uma ‘speaker’ frequente em eventos corporativos, falando com profissionais de diversas áreas, atendendo demandas de multinacionais em todo o Brasil, Lais já falou para empresas como: Nike, Centauro, Magazine Luiza e Danone.

“A Lais ginasta, esquiadora, moleca, esportista e ativa segue aqui dentro de mim até hoje, isso me ajuda todos os dias a me tornar uma mulher melhor, que trabalha, dá palestras, cuida da vida pessoal e profissional e que tem a liberdade de viver uma vida digna”.

Lais segue com os compromissos empresariais, atendendo não só as demandas de palestras, mas também como criadora de conteúdo digital e marketing de influência.

“Me encontrei como palestrante e influenciadora, eu falo com as pessoas não para sentirem pena, mas para ser um ponto de inspiração, infelizmente tem muitas pessoas que têm vidas semelhantes à minha que não tiveram e ainda não tem as mesmas oportunidades e o mesmo apoio que eu. Com a minha trajetória e minhas superações diárias quero tocar e ser agente de algo bom para aquelas pessoas que me ouvem. Eu estou empenhada em minha missão e quero fazer a diferença”, conclui a palestrante Lais Souza.