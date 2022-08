Lâmpadas alavancam crescimento de casas inteligentes no Brasil

Levantamento da Statista, empresa global especializada em pesquisa de mercado, revela que o Brasil ocupa o 11º lugar no ranking de países com casas inteligentes. De acordo com o mesmo estudo, estima-se que ao menos 1 milhão e duzentas mil residências do país tenham algum sistema de automação inteligente.

A tecnologia é mais utilizada pelos adultos jovens e de classe social mais alta. Cerca de 35% dos consumidores têm entre 25 e 34 anos e 47% está no grupo de alta renda.

A porta de entrada para a automação é o segmento de iluminação, pelo custo mais acessível com relação a outros dispositivos inteligentes. A estimativa é de um crescimento anual de 21,43%, resultando em faturamento de US$ 142,90 milhões até 2026. A presença de lâmpadas Smart nas residências, que hoje é de 3,7%, deverá atingir 13% no mesmo período.

“As lâmpadas Smart, com recursos que possibilitam mudança de intensidade e de cor vem conquistando os consumidores”, explica Patrícia Lima, diretora comercial da linha de bens de consumo da Elgin. Ela aponta que existem no mercado lâmpadas com o tradicional formato bulbo com a tecnologia embarcada e acionamento via app ou comando de voz. “O consumidor não precisa mudar a decoração do ambiente e passa a contar com vários recursos que o produto tradicional não oferecia”, acrescenta a executiva.

