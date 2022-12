Lançamento oficial dos hotéis Temptation em Miches, República Dominicana

O grupo empresarial mexicano Original Group inaugurou o Temptation Miches Resort e o Temptation Grand Miches Resort, seus primeiros hotéis apenas para adultos na República Dominicana. Os resorts demandaram um investimento de US$ 190 milhões e geraram 725 empregos diretos.

A inauguração oficial, em 6 de dezembro,contou com a presença do Presidente da República Dominicana, Luis Abinader, do Ministro do Turismo, David Collado, e de Ángel García, sócio dominicano do projeto, que agradeceram às autoridades dominicanas o apoio ao desenvolvimento do turismo na região de Miches.

Os resorts estão localizados em Miches, na província de El Seibo, e ambos contam com um total de 496 quartos e suítes, sendo 382 suítes no Temptation Miches Resort e 114 no Temptation Grand Miches Resort.

O Temptation Grand Miches Resort é um hotel exclusivo para casais, com áreas de vestuário opcionais, cortesias exclusivas como o Jacuzzi Lounge e uma sala de jogos íntima na qual todos os casais poderão experimentar algo novo. O resort também possui uma piscina opcional de topless e serviços VIP para satisfazer as necessidades dos hóspedes mais exigentes.

O Temptation Miches Resort é direcionado a casais e grupos de amigos festeiros e de espírito livre, que terão a oportunidade de desfrutar de áreas opcionais de topless. Seu objetivo é atrair clientes mais exigentes em busca de férias extraordinárias na República Dominicana.

Ambos os hotéis são tudo incluso, com ofertas gastronômicas e de bebidas de padrão internacional, além de restaurantes, bares, piscinas e academias, entre as diversas facilidades para seus hóspedes.

Karim Rashid, o renomado designer egípcio, fez a curadoria do design de interiores do Temptation Miches Resort, dando vida a cada uma das áreas com seu talento para arte contemporânea. Ambos os resorts são cercados por praias de mata virgem e pela exuberante vegetação de Miches.

Para o que foi sua primeira expansão fora do México, o Original Group escolheu Miches, um trecho idílico de praias de areia branca, colinas e águas cristalinas, ao longo da costa nordeste da República Dominicana

