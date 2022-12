Lançamentos e investimento na aproximação com o cliente marcam ano da Roland DG

Ao fazer um balanço de 2022, a gestão da Roland DG revela que as metas estipuladas no início do ano, de alinhar investimento em novas soluções e humanização na relação com o mercado, se concretizaram. Em âmbito internacional, passou a fazer parte do grupo “Prime Market” da bolsa de valores em Tóquio, de acordo com o novo sistema de classificação. Uma homenagem reservada a empresas com altos níveis de governança que mantêm boas relações com os acionistas e, ao mesmo tempo, tenham investimentos atrativos para investidores institucionais de todo o mundo.

Também no Japão, a Universidade de Shizuoka inaugurou, no segundo semestre, o lounge Roland DG no campus de Hamamatsu. O espaço ocupa o piso térreo da Faculdade de Informática e foi decorado por impressoras jato de tinta da empresa. Chamado, oficialmente, de “Roland DG Lounge”, é voltado para os alunos poderem relaxar, conversar, trabalhar em suas habilidades e explorar a criatividade.

Em território brasileiro, a companhia procurou intensificar relacionamentos com os seus diversos players. Levou workshops a Blumenau (SC) e Aracaju (SE) intitulados de Academy Itinerante, disponibilizando equipamentos para que os clientes testassem arquivos e mídias.

Destinados a microempresas em comunicação visual, principalmente àquelas de impressão digital, esses eventos foram realizados em revendas autorizadas e a programação incluiu palestras com temas sugeridos por profissionais do mercado, escolhidos de acordo com a necessidade da região.

No decorrer do ano também lançou um showroom virtual. A ideia surgiu da necessidade de levar aos clientes de outras regiões do país a mesma experiência que teriam se estivessem no espaço físico da companhia, localizado em Cotia (SP). Outro fator que contribui para a ação foi a preocupação em superar os obstáculos impostos pelo distanciamento social durante a pandemia da Covid-19. Com a inauguração se tornou possível fazer um ambiente imersivo onde o visitante visualiza os equipamentos e espaços de forma realista. Essa experiência contou com formulação para que os consumidores tivessem a oportunidade de conhecer de perto o produto a ser adquirido.

Destaque também foi para a premiação aos profissionais de revenda e assistência técnica mais bem avaliados. O técnico autorizado do semestre segundo os clientes e o representante comercial que apresentou o melhor faturamento da FuturePrint receberam o reconhecimento da empresa por suas respectivas atuações. “Terminamos o ano positivamente com 57 revendas graças aos esforços conjuntos para enfrentar um cenário no mínimo desafiador”, afirma Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

Fez parte também da estratégia da empresa, a busca da perenidade e saúde financeira, investindo no relacionamento interpessoal ou digital, tanto interno quanto com o mercado. Foram feitos 9 treinamentos para parceiros e 8 webinars (videoconferência com enfoque educacional) com conteúdo sobre o mercado e lançamentos da marca.

A chegada de 2023, segundo o executivo, traz muita esperança. “A exemplo do que aconteceu em 2022 teremos grandes lançamentos inclusive de equipamentos que prometem ser a solução para os empreendedores que não pretendem dispor de um grande capital para investimento”, adianta Clayton.

A expectativa ainda é de dobrar a quantidade de soluções comparando ao período que passou. As novidades poderão ser vistas na 40ª edição do Ciosp – um dos maiores eventos de odontologia do país que, no próximo ano acontece de 25 a 28 de janeiro de 2023 no Expo Center Norte, Fespa Digital Printing, em 20 a 23 de março (para o mercado de impressão e comunicação) e Feira FuturePrint, de 12 a 15 de julho, voltada para os setores de serigrafia, sign e têxtil.