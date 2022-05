Lançamentos inovadores destacam a força do setor imobiliário paranaense

Para contribuir com a expansão do setor imobiliário, que deve continuar crescendo de acordo com previsões do mercado, a Terrasse Engenharia, empresa que atua há 30 anos na região sul do país com mais de 350 mil m² construídos, acaba de anunciar uma série de mudanças inovadoras.

Seguindo as tendências das grandes construtoras, a empresa apresenta uma nova sede que, com mais de 2.500 m², une o setor administrativo, a central de vendas e uma central exclusiva de decorados. “Essa integração de setores é uma realidade dos grandes players do mercado e vem de encontro com o objetivo de oferecer uma experiência completa de compra para o cliente. Ao conferir as propostas comerciais, ele já pode ter uma visão do aparamento decorado e imaginar o futuro”, explica Osmar Kassuia, diretor da Terrasse Engenharia.

Espaços assinados

Intitulado de Maison Terrasse, o espaço contará com apartamentos de quatro empreendimentos, assinados por prestigiados arquitetos. “Trazer profissionais de renome para esse projeto é essencial na hora de apresentar ao cliente as melhores possibilidades de visualização do apartamento, é uma parceria muito assertiva para o mercado”, afirma Kassuia. O primeiro deles leva assinatura da profissional Deborah Nicolau. Os outros três devem ser inaugurados até o meio deste ano, e serão desenvolvidos por nomes de peso da arquitetura paranaense: André Bertoluci, Carolina Bastos e Karolina Venturini. Com conceito arrojado, os projetos visam facilitar a visualização de detalhes importantes para os clientes que buscam um novo imóvel, como acabamentos, plantas, além de mostrar diversas opções de decoração.

Fotos do decorado: https://we.tl/t-k3lr4KwsTF