Lenovo oferece extraordinários níveis de desempenho, potência e velocidade com o lançamento da ThinkStation PX, P7 e P5

A Lenovo anunciou hoje o lançamento da ThinkStation PX, P7 e P5, oferecendo um novo trio das estações de trabalho de mesa tecnologicamente mais avançadas que a empresa já construiu. Novamente projetadas desde o início para exceder as mais extremas cargas de trabalho de alta computação do momento em todos os setores, estas novas estações de trabalho apresentam a mais recente tecnologia de processadores da Intel® com até 120 núcleos e suporte para unidades de processamento gráfico profissionais NVIDIA RTX™ de ponta. Além disto, as novas estações de trabalho contam com projetos de chassi totalmente inovadores e funções térmicas avançados, bem como recursos BMC1 para monitoramento remoto simplificado do sistema. De experiências de realidade virtual, realidade mista e produção virtual a aprendizagem automática, ciência de dados, engenharia auxiliada por computador (CAE), captura de realidade e IA, estas estações de trabalho de última geração satisfazem demandas cada vez maiores por mais potência, desempenho e velocidade em um modo escalonável e preparada para o futuro para este novo mundo de trabalho híbrido.

“Estas novas estações de trabalho de mesa foram meticulosamente projetadas com uma lente centrada no cliente, a fim de atender aos resultados de negócios desejados e oferecer novas soluções inovadoras que nossos clientes possam aproveitar no futuro,àmedida que as cargas de trabalho aumentem em complexidade”, disse Rob Herman, Vice-Presidente da Unidade de Negócios de IA de Clientes e Estações de Trabalho da Lenovo. “Estreitamos uma parceria com a Intel®, NVIDIA e Aston Martin para garantir que estes novos sistemas ofereçam o melhor em forma e funcionalidade, combinando um chassi superior com gráficos, memória e potência de processamento ultra avançados.”

Para dar vida a este trio de estações de trabalho, a Lenovo fez parceria com seu cliente Aston Martin, um renomado fabricante automotivo de alto desempenho e líder no mercado de veículos ultraluxuosos, para projetar em conjunto o novo chassi ThinkStation. Em linha com a filosofia de design da Aston Martin, a cooperação buscou refletir a icônica linguagem de design vermelho da Lenovo, oferecer o mais alto desempenho possível e permitir níveis aperfeiçoados de personalização. Os projetistas da Lenovo e da Aston Martin trabalharam em cooperação para criar máquinas de melhor desempenho, permitindo que os usuários das estações de trabalho ampliassem cada estágio individual de seus complexos fluxos de trabalho. Para fazer isto, as equipes conceberam um novo projeto de chassi sem ferramentas que permite extrema flexibilidade e melhor ergonomia.

Com foco em obter o máximo desempenho, a grade 3D do chassi é diretamente inspirada no icônico DBS Grand Tourer da Aston Martin, ao aplicar ideias de projetos do segmento automotivo de alto desempenho a uma estação de trabalho de mesa. Defletores de ar projetados novamente e aberturas de ventilação hexagonais 3D maiores, junto com o sistema de refrigeração de três canais patenteado da Lenovo, permitem um fluxo de ar desobstruído, garantindo a máxima entrada de ar frio e exaustão de ar quente. Como resultado, o icônico chassi maximiza o desempenho de CPUs, GPUs, memória e armazenamento. Além disto, todas as três novas estações de trabalho contam um perfil modular inovador com unidades de acesso frontal para fácil manutenção e flexibilidade de atualização.

“A cooperação no projeto do novo chassi ThinkStation da Lenovo foi uma incrível jornada de três anos”, disse Cathal Loughnane, Diretor de Parcerias da Aston Martin. “Como clientes de estações de trabalho da Lenovo, este projeto foi uma oportunidade exclusiva de criar um sistema de alto desempenho que iremos usar para projetar e desenvolver nossos veículos de alto desempenho.”

ThinkStation PX da Lenovo: para máxima flexibilidade da mesaàcentral de dados

A principal oferta de estação de trabalho topo de linha da Lenovo, a ThinkStation PX alcança níveis extremos de potência e desempenho com suporte para mais núcleos e capacidade de expansão do que as gerações anteriores de estações de trabalho da Lenovo. Otimizado para rack, a ThinkStation PX oferece a flexibilidade necessária para ambientes de mesa e central de dados, ao permitir uma transição perfeita entre as duas. Esta nova estação de trabalho versátil conta com os mais recentes processadores escalonáveis Intel® Xeon® de 4ª geração, que oferece até 120 núcleos de CPU e apresenta um ganho médio de desempenho de 53% quantoàgeração anterior2. A ThinkStation PX também oferece suporte para até quatro GPUs NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation com duplo encaixe, para que os usuários possam gerenciar e executar fluxos de trabalho mais complexos encontrados em ambientes de trabalho atuais, incluindo acabamento criativo e simulação por CAE. A nova estação de trabalho de mesa, com até 2 TB de memória DDR5 e largura de banda ultrarrápida mediante trilhas PCIe Gen 5, oferece flexibilidade para virtualização multiusuário em ambientes de fluxo de trabalho híbridos, seja na central de dados ou em clusters sob a mesa. Por fim, esta estação de trabalho oferece uma fonte de alimentação eficiente de 1850 W e fontes de alimentação redundantes opcionais.

ThinkStation P7 da Lenovo: potência impressionante de soquete único

A ThinkStation P7 conta com uma nova arquitetura de computação inovadora com os mais recentes processadores Intel® Xeon® W, suportando até 56 núcleos em um único soquete, para a potência reinventada necessária para lidar com tarefas intensivas multiencadeadas em computação. Projetada para superar os mais rigorosos desafios de desempenho e confiabilidade de cargas de trabalho que normalmente dependiam de servidores ou recursos de nuvem no passado, a ThinkStation P7 também é otimizada para rack para uso em uma variedade de ambientes de mesa e central de dados em um gabinete 4U. Com suporte para até três unidades de processamento gráfico NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation com duplo encaixe, a ThinkStation P7 é ideal para criadores de conteúdo, arquitetos, projetistas, engenheiros e cientistas de dados que exigem gráficos, visualização, representação gráfica em tempo real, CAE e desempenho de IA sem precedentes. Desde estilo automotivo e análise computacional de dinâmica de fluidos até produção complexa de vídeos e fluxos de trabalho de representação gráfica, a ThinkStation P7 pode enfrentar os desafios mais difíceis.

“Estamos empolgados em oferecer a nova linha de processadores Xeon W, construída em uma nova arquitetura de computação avançada e embalagem com significativamente mais núcleos para acelerar o desempenho nas cargas de trabalho de crescimento mais rápido das quais as empresas dependem hoje”, disse Roger Chandler, Vice-Presidente de CCG e Diretor Geral da Equipe de Criadores e Soluções para Estações de Trabalho na Intel. “Estes processadores são desenvolvidos para garantir que inovadores profissionais, incluindo criadores, engenheiros e cientistas de dados, tenham o poder e a estabilidade necessários para criar as inovações mais recentes do setor.”

ThinkStation P5 da Lenovo: versatilidade, confiabilidade e desempenho preparados para o futuro

Como uma estação de trabalho de mesa de muita potência, a ThinkStation P5 foi elaborada para um grande número de áreas verticais do setor e novamente projetada para satisfazer a demanda dos usuários por níveis mais altos de desempenho, capacidade de expansão de TI e facilidade de gerenciamento na empresa. A estação de trabalho de próxima geração conta um chassi recém-projetado, os mais recentes processadores Intel® Xeon® W, que oferecem até 24 núcleos e suporte para até duas placas gráficas profissionais NVIDIA RTX A6000. A memória DDR5 de alta velocidade e a largura de banda PCIe Gen 5 proporcionam configuração extrema que atende às necessidades exclusivas de usuários finais. Otimizada para arquitetos, projetistas, engenheiros e profissionais criativos, esta estação de trabalho se destaca em modelagem sólida e tarefas de computação intensiva, incluindo BIM, CAD 3D complexo, captura de realidade e visualização geoespacial, efeitos visuais e implantações de borda.

“A NVIDIA oferece unidades de processamento gráfico de computação visual mais poderosas do mundo para estações de trabalho de mesa”, disse Bob Pette, Vice-Presidente de Visualização Profissional na NVIDIA. “Estas são apresentadas em todos os três novos sistemas de mesa ThinkStation da Lenovo, equipando cientistas de dados, engenheiros e profissionais criativos com a tecnologia de alto desempenho de que precisam para trabalhar com conjuntos de dados massivos, inovar com mais rapidez e elevar seus fluxos de trabalho intensivos em IA e computação do futuro.”

As estações de trabalho ThinkStation PX, P7 e P5 foram projetadas para funcionar em alguns dos ambientes de trabalho de TI gerenciados profissionalmente com mais exigência, fornecendo segurança e recursos essenciais de grau empresarial. Os rigorosos padrões e testes da Lenovo, o ThinkStation Diagnostics 2.0, o suporte ThinkShield, as atualizações para o Premier Support e a garantia de três anos oferecem a tranquilidade necessária para trabalhar com confiança e mais segurança.

As três novas estações de trabalho estarão disponíveis a partir de maio de 20233. Para saber mais sobre as últimas adições ao portfólio de produtos de estação de trabalho da Lenovo, acesse: www.lenovo.com/thinkstations

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, ao expandir ainda mais para áreas-chave de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse www.lenovo.com, e leia as últimas notícias por meio de nosso Storyhub.

LENOVO, THINKSTATION e THINKSHIELD são marcas comerciais da Lenovo. Intel e Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. NVIDIA e RTX são marcas comerciais da NVIDIA Corporation. Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2023, Lenovo Group Limited.

1 Este cartão adicional não estará disponível até o fim de 2023.

2 Consulte [G1] em intel.com/processorclaims: Processadores escalonáveis Intel® Xeon® de 4ª geração. Os resultados podem variar.

3 A disponibilidade pode variar segundo a geografia e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

