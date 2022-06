Liderança e trabalho em equipe interferem diretamente no serviço executado

Para funcionar bem, uma equipe de limpeza possui uma peça-chave em sua composição: o líder ou encarregado. Essa liderança é muito importante para o resultado da equipe, pois é através desse profissional que a equipe recebe treinamento, orientação e motivação para executar o serviço. O resultado disso é a realização do serviço de limpeza e higienização da maneira combinada no momento da escolha da empresa prestadora. Além disso, é o líder que promove a troca de conhecimentos, a boa comunicação entre os integrantes do time, gera aprendizagem para todos e consequentemente, um melhor ambiente de trabalho.

Papel do líder

Segundo Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP), “dentro de uma equipe de limpeza, a liderança vai muito além de poder, autoridade e delegação de funções. Um líder trabalha com estratégia para alcançar bons resultados, orientando e motivando a equipe”.

Um líder possui um papel muito importante dentro de uma equipe, ele é responsável por treinar, motivar, orientar e aplicar o plano de trabalho para os colaboradores, além disso, seu papel também inclui delegar funções para cada membro da equipe, resolver problemas, realizar feedbacks, entender as necessidades da equipe, estabelecer metas, acompanhar a realização do serviço e ser um exemplo para o time.

Treinamento da equipe

“Investir em treinamentos para os colaboradores é muito importante para o desenvolvimento profissional do mesmo trabalhar com a equipe e para a prestação do serviço de limpeza com qualidade” – diz Monteiro. A fala reforça o que um estudo da Harvard Business Review, que mostra que as empresas que não investem nos funcionários colocam em risco seu próprio sucesso e até mesmo a sobrevivência.

Além do aumento da qualidade do serviço, o treinamento das equipes de limpeza também são importantes para que a equipe utilize os equipamentos e produtos certos e de forma adequada, evite desperdícios, utilize EPI’s corretamente, evite retrabalho, torne o serviço mais eficiente, siga regulamentações de órgãos sanitários, entre outras responsabilidades que são fundamentais para a boa execução das atividades.

Limpeza é Saúde

O SEAC-SP, com o intuito de ressaltar que ambientes limpos estão ligados à saúde e segurança das pessoas, está promovendo a campanha “Limpeza é Saúde”, que atenderá corporações de todos os segmentos quando estas contratarem uma empresa de limpeza profissional.

A campanha é um incentivo para que gestores adotem uma filosofia que promova bem-estar para todos. As empresas que demonstrarem interesse em fazer parte da campanha, adotando práticas que a apoiam, ganharão o direito de usar o selo de qualidade “Limpeza é Saúde” que representará a qualidade e preocupação com as pessoas.

Para mais informações:

https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude