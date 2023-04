Limpeza profissional movimenta mais de R$ 100 bilhões ao ano

O mercado de limpeza profissional movimenta mais de R$ 100 bilhões por ano, sendo que, no contexto da cadeia produtiva, somente a prestação de serviços – na qual se insere o setor de desentupimento – movimenta R$ 36,7 bilhões, segundo pesquisa da Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional).

Um dos fatores que podem ter contribuído para o impulsionamento do aumento da demanda pelo serviço de desentupimento profissional, do setor foi a pandemia de Covid-19, que vitimou mais de 700 mil pessoas no país e, dentre as medidas de contenção do vírus, exigiu distanciamento social, o que aumentou o uso do sistema de esgoto de residências e condomínios.

Outro fator que contribui para o crescimento do mercado de desentupimento no Brasil, de acordo com a entidade, é a falta de infraestrutura adequada de saneamento básico em algumas regiões do país, com redes de esgoto obsoletas, tubulações antigas e falta de manutenção adequada, resultando em entupimentos frequentes.

“Durante os dias de pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, usando muito mais água em suas residências. E também acumulando mais sujeira, que acabaram causando entupimentos em encanamentos devido ao grande número de pessoas convivendo ao mesmo tempo no mesmo lugar ou região”, afirma Gleison Pinheiro, diretor da Desentupidor Profissional, que atua prestando serviços de desentupidora de esgoto em São Paulo.

Contratação do serviço

O aumento do consumo e descarte inadequado de produtos sólidos e líquidos nas redes de esgoto também contribui para o aumento da demanda por serviços de desentupimento. O descarte inadequado de gorduras, óleos, papel higiênico, objetos sólidos e outros resíduos nas redes de esgoto pode causar entupimentos e obstruções, exigindo a intervenção de profissionais especializados em desentupimento. Mas como escolher o melhor serviço?

“Uma desentupidora ideal é aquela que tem experiência no mercado. Mas deve-se considerar outros fatores como custo-benefício, tipos de equipamentos e técnicas eles utilizam, bem como avaliar comentários dos clientes e verificar se há atendimento emergencial 24 horas”, explica Pinheiro.

Com relação a condomínios e conjuntos de apartamentos, Pinheiro acredita que ter um parceiro pré-estabelecido é uma vantagem. “É superválido que um condomínio tenha parceiros sempre a disposição para casos emergenciais, pois sabemos o quão chato é ficar com problemas de entupimentos em um apartamento. Além disso, a manutenção preventiva é muito importante para evitar futuros constrangimentos”, conclui.

