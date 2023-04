Linhas de geradores de energia são atrações na Agrishow 2023

Vai começar a 28º edição da AGRISHOW, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, uma das maiores do mundo, que acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, entre os dias 1º e 5 de maio, das 9h às 18h.

E quem estreia no evento este ano é o Grupo Unità, que estará na área externa da feira, no pavilhão A22a1, apresentando linhas de produtos que têm soluções para o agronegócio e abordando soluções de forma interativa no stand.

A grande novidade é a linha industrial de motobombas, mas os visitantes poderão conhecer também a linha de solda, geradores de energia, bits e martelos para perfuração de solo e ferramentas elétricas.

Por ser uma feira muito forte no mercado agro, o Grupo fez questão de participar do evento com a expectativa de reforçar seu posicionamento, mostrar sua força e entrar ainda mais neste segmento.

“Por trás de todo o sucesso da companhia existe uma equipe de colaboradores movidos pelos desafios da inovação e evolução, firmados no compromisso de proporcionar a melhor experiência ao consumidor final”, diz o CEO do Grupo Unità, Claudinei Lange.

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com 14 marcas: Lepono (motobombas), Dongyin (motobombas submersas), Gidrox (motobombas), Huanli (controladores de pressão), Pulanka (bits e martelos), Teamwhole (bits e martelos), Kende (máquinas de solda), AWT (máquinas de solda), Geostar (máscaras de solda), ZS Power (geradores), Changfa (geradores), DCA (ferramentas elétricas e manuais), Rongpeng (ferramentas pneumáticas e pistolas de pintura) e Eluan (compressores).

Neste curto período de atuação, a empresa cresceu em solo brasileiro e, também, no exterior, com a abertura de filiais no Uruguai, Paraguai, México e, em breve, nos Estados Unidos.

Para mais informações basta visitar o site www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

Grupo Unità na AGRISHOW

Expandindo seus negócios para o Mercosul, o Grupo Unità marca presença na AGRISHOW 2023 com lançamentos de produtos que mantém o habitual padrão de qualidade, com até 2 anos de garantia e cerca de 790 assistências técnicas credenciadas no Brasil, para atender um mercado cada vez maior de marcas e empresas que buscam crescimento acelerado e consistente.

Sobre a AGRISHOW

Uma das maiores feiras agrícolas do mundo, a Agrishow reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio.

Caminhando para sua 28ª edição de sucesso absoluto, a feira reuniu em 2022 mais de 800 marcas expositoras e mais de 193 mil visitantes qualificados em 520.000 m² de área, apresentando o que há de mais novo em tecnologia agrícola.

Para mais informações basta acessar o site – www.agrishow.com.br.

Serviço: 28ª EDIÇÃO DA AGRISHOW

Data: 1º a 5 de Maio de 2023

Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 18h

Endereço: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321

Informações: www.agrishow.com.br