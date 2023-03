Livro aborda a força do empreendedorismo feminino

No próximo dia 9 de março, chega às livrarias o livro “Mulheres que transformam Mulheres”, da Literare Books. A obra, de autoria da educadora e escritora niteroiense, Simone Santos, traz um prefácio da empresária Luiza Helena Trajano e reúne histórias de 31 coautoras que transformaram as suas trajetórias de vida e se tornaram exemplos em suas áreas de atuação. O objetivo do livro é ecoar a voz feminina para que todas as mulheres descubram o seu potencial e possam fazer a diferença em suas áreas de trabalho e na sociedade.

“Durante o trabalho me deparei com histórias de luta, desafiadoras e, até mesmo, de humilhação pelas quais passam as mulheres em nosso país. A partir daí percebi como é importante compartilhar essas experiências de superação ajudando o público feminino a combater paradigmas sociais e culturais, principalmente no ambiente de trabalho”, explica a autora.

O livro apresenta 29 histórias de mulheres que marcaram presença na sociedade como a atriz e diretora teatral Pia Manfroni, mentora da Escola Comunicação com Borogodó; da apresentadora e empresária Micaela Góes e da psicopedagoga Roberta Ferreira. Os textos tratam de temas como empoderamento feminino, resiliência, mudança, reinvenção, maturidade, amor-próprio, luta, envelhecimento, estratégia, coragem, equidade entre outros assuntos relevantes para a representatividade feminina.

Sobre a autora – Simone Santos é natural de Niterói. Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2010), há mais de três décadas atua como mentora de mulheres em cargos de liderança. Está entre as noventa empreendedoras brasileiras selecionadas para participar da Academy for Women Entrepreneurs (AWE 2.0). Também conhecida pelo best-seller “As donas da p** toda” (livro escrito por mulheres empoderadas para inspirar outras mulheres e editado pela Literare Books International).

Serviço:

Lançamento do Livro “Mulheres que Transformam Mulheres – Seja protagonista da sua vida”

Editora: Literare Books

Dia 9 de março, a partir de 19h, na Livraria Martins Fontes.

Av. Paulista 509, São Paulo.

Dia 20 de março, a partir das 19h, na Livraria da Travessa.

Rua Visconde de Pirajá, 572 – Ipanema, Rio de Janeiro.

Eventos gratuitos, abertos ao público.