Livro ajuda a planejar gravidez com congelamento de óvulos

Escrito com o intuito de discutir sobre a fertilidade e o limiar reprodutivo, o livro “Congelamento de óvulos: seja mãe em qualquer idade” aborda a importância desta técnica no planejamento para a gravidez, pois há uma grande queda na quantidade de óvulos após os 35 anos de idade. A publicação, que será lançada no dia 8 de março na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, tem a autoria de Paulo e Renata Olmos, pai e filha, médicos especializados em medicina reprodutiva.

“O livro foi feito em uma linguagem clara e acessível. O médico pode aprender mais sobre o tema e também indicar para as pessoas que têm interesse na reserva ovariana, dando noções de como se estimula a ovulação e o que acontece no processo do laboratório. Reforçando sempre o total respeito à autonomia e à saúde da mulher”, explica Paulo Olmos.

O lançamento oficial acontece no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, entre 18h e 21h, na livraria Martins Fontes, na Av. Paulista, 509, em São Paulo. Em seguida, a obra ficará disponível para a venda tanto nas livrarias físicas quanto online, através do site da Clínica Olmos e também na Amazon.

“Temos visto uma demanda crescente de mulheres mais velhas que nos procuram em busca da gestação. O congelamento é uma técnica que permite guardar os óvulos com este fim. Quando ela tiver perto dos 30 e poucos anos e não pretende investir na vida familiar, é interessante que ela crie essa ‘poupança’ para preservar sua reserva ovariana”, destaca Paulo.

“A mulher nasce com esta reserva ovariana no máximo, com aproximadamente 1 milhão de folículos, e, ao longo dos anos, ela vai caindo: quando ela menstrua a primeira vez, já está com cerca de 300 mil. Todo mês ela vai perdendo, independentemente de utilizar métodos contraceptivos ou não. Por fim, há uma queda acentuada, tanto em qualidade como em quantidade dos óvulos, a partir dos 35 anos. Por isso, quando a reserva é feita com planejamento, as chances de sucesso de uma gravidez no futuro aumentam”, complementou Renata.

Serviço

Evento de lançamento do livro ‘Congelamento de óvulos: seja mãe em qualquer idade’, de Paulo e Renata Olmos

Data: 8 de março.

Horário: das 18 às 21h.

Local: Livraria Martins Fontes.

Endereço: Av. Paulista, 509, Bela Vista, São Paulo/SP