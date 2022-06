Livro com casos globais de cidades inteligentes é destaque do SmartCities Mundi

Algumas das iniciativas mais inspiradoras de cidades inteligentes serão apresentadas no SmartCities Mundi, congresso virtual e gratuito que ocorre entre os próximos dias 20 e 22. Um dos painéis do evento será dedicado ao relançamento do primeiro volume de “Bright Green Book, o Livro Verde do Século 21”, publicação do Fórum das Américas que reúne 100 iniciativas de sucesso de smart cities e seu impacto socioeconômico e ambiental no mundo.

O painel contará com a participação de Gustavo Westmann, assessor especial para o BRICS do Ministério das Relações Exteriores.

A obra, que contou com o apoio da ONU Habitat, UNDP, Itamaraty, governos da Itália, Holanda e Dinamarca, além de centenas de empresas e instituições, destaca projetos de 41 países nas áreas de mobilidade, energia e habitação, além de modelos inovadores de negócio e de gestão voltados à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos.

Também serão apresentados em primeira mão alguns dos projetos que integrarão o “Bright Green Book 2”, a ser lançado em outubro, trazendo 200 novos casos de inovação, ESG e soluções para grandes problemas urbanos do planeta.

Sob o tema “cidades que inspiram”, o congresso ainda abordará tópicos como infraestrutura urbana, o papel das startups, Internet das Coisas, dados abertos e computação em nuvem, entre outras inovações que visam tornar as cidades mais humanas, seguras e integradas.

Alguns nomes confirmados:

Carlos Sanchez, CEO da Higtrend Brasil

Dário Saadi, prefeito de Campinas (SP)

Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém (PA)

Edson Vilela, prefeito de Carmo do Cajuru (MG)

Edson Ribeiro da Silva, presidente da Globaltask, controladora da SPE Piauí Conectado

Francisco Scroffa, presidente da ENEL X no Brasil

Frederico Braga, CEO da Bottom UP

Gustavo Maia, fundador e CEO do Colab

Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil

Narcélio Monte, fundador e CEO da DATACITIES – Cidades Inteligentes

Parker Treacy, CEO e co-fundador da Cobli

O SmartCities Mundi é uma realização do Tele.Síntese em parceria com o Fórum das Américas. O formulário de inscrição e a programação do evento estão disponíveis no site: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/