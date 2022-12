Livro traz as pessoas como protagonistas das Cidades Inteligentes

Como entender e definir o que é uma Cidade Inteligente atualmente? Em que a hiperconectividade e o imediatismo trazido pelas novas tecnologias parecem, paradoxalmente, afastar cada vez mais o cidadão do debate público? Essas e outras questões são abordadas no livro “Cidades Inteligentes em Perspectiva – sem gente a cidade é uma triste ficção”, do empresário Luiz Alberto Rodrigues, fundador e CEO da Eicon Tecnologia, empresa que desenvolve soluções para a administração pública.

Na obra, que terá lançamento oficial no dia 12 de dezembro, às 19h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, Luiz Alberto traz uma reflexão sobre o papel tecnologia e sua relação com quem, na sua opinião, deveria estar no centro do debate sobre as Cidades Inteligentes: as pessoas. O prefácio foi escrito pelo professor José Pacheco, educador, membro do Conselho Nacional da Educação e especialista em educação para inovação.

“Estou muito feliz e espero que as questões apresentadas no livro possam fortalecer a forma como tenho pensado as novas possibilidades das cidades, sob a luz de uma tecnologia que é facilitadora de processos e, antes de mais nada, inclusiva, pois nós somos parte de um país que precisa definitivamente ocupar seu lugar de destaque no mundo”, diz o autor.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Paulista de Bauru, Luiz Alberto iniciou sua carreira como servidor público no município de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, como fiscal de renda. A experiência na posição lhe possibilitou identificar os gargalos que prejudicam a modernização da gestão pública. A partir disso, fundou a Eicon, há 38 anos, com o objetivo de oferecer às administrações ferramentas de gestão que eliminam a ineficiência e a burocracia. Com inúmeros artigos publicados nos principais jornais do país, Luiz Alberto também é autor de Gestão Pública: Planejar, Controlar e Responsabilizar é a Solução; Inteligência Pública na Era do Conhecimento; Desvendando o Pregão Eletrônico e Sistemas de Informação na Administração Pública; e mantém o site www.luizalbertorodrigues.com.br, em que compartilha textos e reflexões sobre gestão pública.