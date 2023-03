Locais celebram a relação entre cultura japonesa e natureza

O mês de março no Japão marca o início da primavera e também o florescer das cerejeiras por todo o país, época em que centenas de pessoas se juntam nos muitos parques presentes em todas as províncias japonesas para apreciar as flores em tons de rosa, branco, vermelho, amarelo e verde. As famosas “sakuras”, como são chamadas as flores das cerejeiras, eram originalmente símbolo das comemorações das colheitas e da primavera, além de serem usadas para anunciar o início da temporada de plantação de arroz nas terras nipônicas.

Segundo a tradição, as cerejeiras anunciam um período de renovação e transição, e são tão importantes para os japoneses que a elas é dedicado o Dia da Sakura, comemorado em 27 de março. Durante duas semanas, as flores ganham total destaque na paisagem rural e urbana, e as pessoas visitam os parques, fazem piqueniques e até acampam para ver as primeiras flores desabrocharem, evento conhecido como “hanami” (festival das flores).

Já no Brasil, as cerejeiras desabrocham entre os meses de junho e agosto, quando as temperaturas voltam a subir após o inverno. Um dos destinos mais famosos para visitar as árvores, consideradas símbolo nacional japonês, é o Parque do Carmo, localizado na região da grande São Paulo. Com cerca de seis mil árvores, o bosque foi criado pelas comunidades de imigrantes japoneses que se instalaram em Itaquera. A festa anual das cerejeiras acontece desde a década de 1970, e dura de uma a duas semanas, com direito a barraquinhas de comidas, apresentação de taikos (tambores típicos japoneses) e outras atividades.

Também na cidade de São Paulo, o Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera possui cerejeiras em seu espaço. O prédio foi doado pelo governo japonês em parceria com a Comunidade Nipo Brasileira em 1954, e é um dos poucos pavilhões fora do Japão que mantém suas características originais. Além de promover a conexão com a cultura japonesa, o espaço é ideal para a contemplação da floração das cerejeiras do jardim em sintonia com a natureza.

Com a maioria de seu território coberto por florestas e montanhas, os japoneses dão enorme valor para a natureza e para seus recursos naturais, jamais pensando na separação do homem com o meio ambiente, mas sim na harmonia e na coexistência benéfica para ambas as partes. Esse amor e respeito é passado de geração para geração não apenas por meio de práticas e tradições religiosas e espirituais, mas também por meio da arte, que busca retratar a natureza como forma de melhor compreender e homenagear essa harmonia.

Para além dos festivais e datas comemorativas, essa conexão e reverência pela flora também se manifesta por meio de trabalhos como a ikebana, arte do trabalho com arranjos florais, tanto no Brasil, quanto no Japão. Até 30 de abril, o mestre de ikebana, Atsunobu Katagiri apresenta a instalação “Essência: Jardim Interior” no andar térreo da Japan House São Paulo. Na exposição inédita, o artista lança um olhar nipônico sobre a flora latino-americana, explorando a relação homem-natureza. No espaço, Katagiri faz um convite para o público refletir sobre a presença essencial da natureza em todos os âmbitos da vida, reunindo dezenas de diferentes espécies de plantas para criar um oásis em meio à agitação da Avenida Paulista.

Iniciativas como estas ajudam a reforçar a conexão homem-natureza e possibilitam um momento de contemplação dos ciclos naturais da vida mesmo dentro dos grandes centros urbanos.

Serviço:

Parque do Carmo

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 5h30 às 20h

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951

Entrada gratuita.

Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera

Horário de funcionamento: quinta a domingo, das 10h às 17h

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°– portão 10

Ingressos – adulto: R$ 15,00; estudante com carteirinha: R$ 7,00; idosos a partir de 60 anos: R$ 7,00; crianças de 5 a 12 anos: R$ 7,00; crianças até 4 anos: isento.

Entrada gratuita às quintas-feiras.

Japan House São Paulo

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Endereço: Avenida Paulista, 52

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais)