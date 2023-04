MIR M da Wemade apresenta tokennomics expandidos com pagamento WEMIX$

O MMORPG de grande sucesso da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond (“MIR M”) atualizou seu tokennomics nesta terça-feira (18/04).

Primeiro, o sistema de pagamento WEMIX$ foi implementado no MIR M. Os usuários podem comprar produtos no jogo com dinheiro (dólares) ou com pWEMIX$, que podem ser convertidos 1:1 com WEMIX$. E a economia entre jogos foi expandida ainda mais com a adição de um novo recurso que permite aos usuários trocar outros tokens de jogo do ecossistema WEMIX por pWEMIX$ para fazer pagamentos.

A Governança do Calabouço de Grupo também foi adicionada. Os usuários que desejam participar do conteúdo do Calabouço de Grupo devem depositar DOGMA no Grupo de Participação na Governança para cada personagem. Os usuários que depositaram o valor mínimo exigido ou mais poderão criar grupos para os Calabouços de Grupo. Essa adição expandiu o alcance da Governança para incluir conteúdo personalizado e aumentou a utilidade do token do jogo DOGMA.

A Governança relacionadaàmineração de Aço Negro pode aumentar o valor do mesmo, que pode ser extraído no MIR M, bem como o token do jogo DRONE. A taxa de mineração de Aço Negro será reduzida em 50 % em servidores que não conseguiram alcançar as classificações necessárias para manter a Batalha Ocupacional do Vale Oculto nos votos de Governança da Batalha Ocupacional do Vale Oculto ou não atingiram os requisitos mínimos de Participação.

Novos eventos também serão realizados. Com a “Presença de 14 Dias da Primavera”, os usuários podem obter várias recompensas, como “Bilhete de Invocação de Familiar”, “Bilhete de Invocação de Avatar”, “Bilhete de Entrada de Raide de Calabouço” e muito mais até 1º de maio.

O calabouço do evento “Torre de Selagem de Elite” também estará disponível até a atualização de 2 de maio. Os usuários podem ganhar mais EXP do que na “Torre de Selagem” original, bem como a chance de obter equipamentos de Relíquia. A entrada será limitada a 1 hora por dia para personagens de nível 20 ou superior.

Durante o mesmo período, os usuários que concluírem com sucesso os Calabouços de Grupo receberão como recompensa o “Baú do Evento de Calabouço de Grupo”, contendo itens especiais como “Materiais de Mandala (Esferas do Dragão e Esferas da Fênix)”. Outras melhorias para facilitar o crescimento da personagem incluem reduções nos custos e materiais necessários para a Criação de Tomo de Habilidade, bem como descontos nas moedas necessárias para o Aprimoramento de Mandala.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no seu site oficial.

