MIR M, o MMORPG da Wemade, será lançado no mundo todo em 31 de janeiro

O novo jogo de MMORPG da Wemade, chamado MIR M: Vanguard and Vagabond, será lançado oficialmente no mundo todo em 31 de janeiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230109005370/pt/

O MIR M será lançado em 31 de janeiro com suporte para 12 idiomas em mais de 170 países. (Gráfico: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

MIR M é uma sequência de The Legend of Mir 2, um título adorado pelos jogadores. Ele aplicou um toque modernoàpropriedade intelectual tradicional e adicionou a tecnologia blockchainàversão coreana do MIR M, que já foi lançada em junho de 2022.

O MIR M maximizou a jogabilidade original com estilos de batalha em “8-grid” e “quarter-view grid”. O sistema Mandala permite aos jogadores optar pelo herói ou pelo aventureiro, dando a liberdade de escolher seu caminho e criando uma experiência única exclusiva no MIR M.

O MIR M apresentará o token de governança “DOGMA” e pelo token do jogo “DRONE”. WEMIX PLAY, a plataforma de jogos P&E (Play and Earn) número 1, apoiará a economia entre os jogos MIR M e MIR4.

DOGMA, o token principal que constitui a economia entre jogos, pode ser obtido apostando DRONE de MIR M e HYDRA de MIR4.

O pré-registro já está disponível no site oficial. Os jogadores que fizerem o pré-registro podem obter itens especiais e completar missões por meio de um evento de airdrop para receber o token do jogo DOGMA.

O MIR M poderá ser jogado em mais de 170 países e compatível com 12 idiomas. As versões para celular (Android, iOS) e PC serão lançadas simultaneamente.

Para mais informações sobre o MIR M: Vanguard and Vagabond, acesse o site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230109005370/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE