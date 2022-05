Maior evento de interação e discussão sobre CSC do país acontece dia 24 de maio

O 9th Shared Services Knowledge Exchange, evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), reunirá líderes, diretores e tomadores de decisão dos CSC’s brasileiros que terão a oportunidade de assistir e participar de discussões sobre o tema central – Como impulsionar os resultados e alcançar a excelência no novo cenário dos CSC’s: Virtuais, Conectados e Integrados.

Em 8 anos, o Shared Services Knowledge Exchange reuniu mais de 1.000 profissionais para discutir as melhores práticas do mercado, e a 9ª edição conta com mais de 300 participantes confirmados.

“Esse evento foi criado com uma metodologia exclusiva para atender à demanda existente para o segmento de Serviços Compartilhados e promover um encontro com conteúdos selecionados e focados, além da possibilidade de realizar benchmark, interação e networking entre empresas do Mercado, promovendo reflexões nos participantes para que levem ideias, insights e novas informações para suas empresas”, destaca Vanessa Saavedra, Sócia e Fundadora do IEG.

Com o sucesso dos eventos realizados no formato online e ao vivo, a próxima edição será novamente realizada nesse formato imersivo. Os espectadores acessarão o evento através de uma plataforma totalmente virtual com muitas possibilidades de interatividade e conexão.

No “Auditorium”, a audiência acompanhará apresentações planejadas pelo IEG com palestrantes renomados. Todos os espaços foram pensados e customizados com o objetivo de garantir a melhor experiência de interação, conteúdos relevantes, além de um espaço de networking entre os participantes e muito mais.

“O tema e toda programação foram cuidadosamente pensados para trazermos cases, discussões e apresentações que ajudem as empresas nos seus principais desafios atuais de operação do CSC, pensando em definição de um novo modelo de operação, novas tecnologias, gestão de equipes e preservação da cultura de prestação de serviços. Teremos um dia intenso de muito conteúdo de valor, muita troca e networking entre Líderes, Diretores e profissionais de Centros de Serviços brasileiros”, reforça Taís Nascimento, Sócia do IEG.

Já no “Exhibition Halls”, estão confirmados estandes de grandes empresas e startups que de forma interativa apresentarão soluções, realizarão workshops e apresentações, trazendo conteúdos voltados para o mercado de Serviços Compartilhados.

Serão 9 horas intensas de muito conteúdo, abordando as principais tendências do mercado de Serviços Compartilhados no Brasil.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.