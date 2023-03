Maioria dos brasileiros espera comprar no Dia do Consumidor

Com a proximidade da quarta-feira (15 de março), cresce a expectativa das empresas por conta do Dia do Consumidor, data inspirada no Dia Mundial do Consumidor, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1962. Por outro lado, quais são as expectativas dos brasileiros com o evento? Para responder a esta pergunta, o Instituto Reclame Aqui desenvolveu uma pesquisa exclusiva nas primeiras semanas de fevereiro, com a qual coletou 4 mil respostas.

Segundo o estudo, cerca de 60,3% dos brasileiros pretendem fazer compras no Dia do Consumidor 2023 e, inclusive, 39,7% assinalaram que querem aproveitar a data para adquirir produtos e serviços. Além disso, 57,7% contaram que já consumiram algo nas últimas edições do evento e 42,3% informaram que vão adquirir, pela primeira vez, produtos ou serviços no próximo dia 15.

Eduardo Souza, Víssimo Group Digital Business Unit Director, observa que, apesar das perspectivas positivas, o Dia do Consumidor ainda é uma data em construção no mercado on-line brasileiro, com uma relevância bem menor do que a Black Friday – realizada na última sexta-feira de novembro – que, em 2023, ocorre no dia 24.

De fato, apesar de ter alcançado uma receita total de apenas R$ 6,1 bilhões, uma baixa de 23% em comparação com 2021 (R$ 7,9 bilhões), a Black Friday alcançou resultados superiores ao evento realizado no mês de março (R$ 722 milhões), conforme análise realizada pela Neotrust divulgada pelo portal E-Commerce Brasil. Na edição do último ano, a receita do e-commerce com o evento cresceu 22% em relação ao ano precedente.

“Na Evino, levamos a data a sério. Por isso, promovemos em março o ‘Mês do Consumidor’ com ofertas para os nossos clientes – que consideramos o ‘mês black’ do primeiro semestre”, afirma.

A propósito, quando questionados sobre o que esperam para o Dia do Consumidor de 2023, a maioria dos entrevistados do Instituto Reclame Aqui afirmaram que esperam receber descontos nas compras (30.9%). O item foi selecionado à frente de elementos como frete grátis (28.5%) e condições especiais de pagamento, como parcelamento sem juros (15.5%).

De acordo com Souza, o Víssimo Group projeta um crescimento superior a 20% este ano, com relação a igual período de 2022, com a venda de mais de 550 mil garrafas.

“No ano passado, tivemos a participação do Ciro Bottini (apresentador de televisão, palestrante e locutor) na nossa campanha e, neste ano, recrutamos o ator, dublador e cantor Tiago Abravanel para ser ‘a cara’ das ações publicitárias voltadas ao Mês do Consumidor”, diz ele.

