Mairiporã recebe partida de futebol solidária com a presença de craques

No último sábado (10), o município de Mairiporã, região metropolitana do Estado de São Paulo, cedeu espaço para grandes estrelas do futebol arte brasileiro e que fazem parte da história do esporte nacional, no comando de Gil Santos, presidente da Craques Master Brasil, para mais uma edição do “Futebol Solidário”. Organizado pelo Instituto Brasil + Social através do Projeto Driblando a Fome em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude, o evento arrecadou alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da presença de nomes como o goleiro Gilmar, ex-Palmeiras; Pavão, ex-São Paulo; Diego Macedo ex-Corinthians; Alexandre Rosa, ex-Palmeiras; Muller, ex-Seleção brasileira e Tetracampeão mundial; Derval, ex-Botafogo e Santos; Macedo, ex-São Paulo e Santos; Vasco Viola, Tetracampeão mundial entre outros, o evento ainda contou com a presença do prefeito da cidade, o Aladim, que juntamente com Gil Santos deram o pontapé inicial na partida.

Para participar do jogo, tanto jogadores, público em geral, como autoridades tiveram de contribuir com um quilo de alimento não perecível. O Fundo Social de Solidariedade de Mairiporã fará a distribuição do material arrecadado, que ainda será contabilizado.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Aladim, prefeito do município destacou que o esporte e a saúde, não apenas unifica, mas fortalece a todos que se juntam em prol de uma única causa, o combate à fome. “Ações como essa são muito importantes para ajudar quem mais precisa e assim, contribuir por um dos principais problemas que assolam todo o Brasil, a fome. Vamos juntos, levar cada vez mais solidariedade para cada canto do país. Se cada um fizer um pouco, chegamos lá”, destaca.

Gil Santos incentivador do futebol arte e solidário, tem realizado o jogo dos craques por todo o Brasil e agradeceu o município por ter aberto as portas para esse evento através do Projeto Driblando a Fome.

“Agradeço a cada um que fez a sua parte e que conseguiu comparecer a esse evento tão importante. Todos que estiveram presentes contribuíram com um quilo de feijão, um quilo de arroz para o Instituto Brasil + Social. O futebol fica melhor quando, além do jogo e da paixão, consegue trazer o bom coração, a solidariedade e o prazer em ajudar aqueles que mais necessitam”, disse Gil Santos, que entrou em campo ao lado do Aladim, prefeito da cidade e dos outros craques do futebol.

Para as próximas edições, a ideia é percorrer não apenas os municípios vizinhos, mas o Brasil inteiro. Ou seja, em todas que houver a possibilidade de parcerias locais.

“Estamos honrados e emocionados em trazer mais uma ação social”, destacou Niolanda Dantas, idealizadora do Instituto e grande incentivadora de todos os projetos sociais da entidade. “Queremos ampliar nossas ações para outras cidades e para vários pontos do país. Não importa onde. Apenas queremos levar um pouco de comida e leite para quem tem fome”.

Serviço

www.institutobrasilsocial.org.br

@institutobms