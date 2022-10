Mais da metade dos incêndios em residenciais é causado por sobrecargas elétricas

Mais de 50% dos incêndios ocorridos em casas ou apartamentos, no ano passado, resultaram de sobrecarga no sistema elétrico. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2020, foram registrados no país 583 incêndios por sobrecarga, com 26 mortes. Desse total, 309 incêndios ocorreram em casas e apartamentos, resultando em 23 mortes.

A sobrecarga ocorre quando se coloca mais carga no circuito, ou seja, mais aparelhos e equipamentos em uma tomada do que ela suporta. De acordo com a entidade, é importante o funcionamento correto de fusíveis e disjuntores. Um disjuntor com pouca capacidade vai desarmar sem necessidade, enquanto que um outro com amperagem alta pode não desarmar, aquecer a fiação e causar curto-circuito.

Nesse sentido, é importante que o morador e o eletricista saibam a amperagem correta do disjuntor, de acordo com os tipos de aparelhos e eletrodomésticos a ele conectados.

Para auxiliar profissionais e consumidores, a Elgin conta com uma linha de disjuntores com informações disponíveis na própria embalagem. “O comprador pode saber, no ato da compra, qual a versão ideal para cada tipo de uso. Além disso, uma sinalização no próprio aparelho mostra se ele está armado ou desarmado”, explica Fábio Akira, gerente de produtos da Elgin.

A linha completa de disjuntores está no site: www.elgin.com.br