Mais de 70% dos pais já estão procurando vagas em escolas para 2023

Apesar do ano letivo não ter acabado, a maioria dos pais já estão procurando vagas em escolas para os seus filhos em 2023. Uma pesquisa realizada em julho de 2022 pelo buscador de instituições de ensino Melhor Escola mostra que 76,6% dos responsáveis já estão procurando colégios para o próximo ano.

Esse é um sinal de alerta para que as escolas particulares já comecem a campanha de captação para o próximo ano. De acordo com o especialista Rapahel Santo do Melhor Escola (www.melhorescola.com.br), as instituições devem se preparar desde o começo do ano para captar alunos para o próximo ano. “No final de maio desse ano nossa equipe de matrículas já tinha computado que 10% das procuras de escolas era para o ano seguinte. Muitos pais, principalmente os de primeira viagem, sabem que próximo ano o filho vai entrar em uma creche ou na educação infantil e aí ele já começa essa pesquisa”, diz o especialista.

Dessa forma, quanto antes as instituições começarem a se organizar e a montarem estratégias de captação, maior a chance de sucesso. Além disso, o especialista afirma que: “Quando as escolas se adiantam nessa captação, elas evitam uma concorrência na alta temporada de matrícula porque elas já fizeram essa captação de uma maneira adiantada”.

Assim, segundo ele, os gestores de escolas precisam fazer a sua estratégia de captação de alunos o mais rápido possível. Alguns exemplos citados por ele são: coletar feedbacks de pais e alunos e melhorar a infraestrutura da escola.