Mais de US$ 2,8 bilhões em acordos assinados no terceiro dia do Biban 2023

Hoje, a Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita (Monsha’at) sublinhou seu compromisso com o avanço do empreendedorismo no país. Alinhada com a Visão 2030, a Monsha’at assinou uma série de acordos com uma seleção das principais entidades regionais e mundiais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230312005018/pt/

Biban 2023 features over 350 inspiring speakers from around the world (Photo: AETOSWire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional, as parcerias foram lançadas hoje, terceiro dia do Biban 2023, no Centro de Exposições e Conferências de Riyadh Front.

Como parte de sua missão de capacitar a próspera comunidade de empreendedores do país e aperfeiçoar o ecossistema de PMEs sauditas, a Monsha’at assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Zoho Software Trading Company Limited (ZOHO). Além disto, assinou um MoU com a Neoleap, empresa internacional de soluções digitais, e a GoDaddy, líder em registros de domínios.

Os MoUs terão foco em alavancar recursos, conhecimentos e redes das respectivas parcerias para oferecer soluções de financiamento de última geração e pagamentos eletrônicos às lojas nacionais de varejo e online. Os acordos são totalmente orientados a acelerar a transformação digital do varejo e do comércio eletrônico no país, impulsionando o futuro de PMEs sauditas no espaço varejista moderno.

Um dos principais destaques do dia foi uma soma de financiamento de US$ 2,8 bilhões entregue pelo SME Bank em seus programas ao longo de 3 anos.

Estas parcerias marcam os acordos mais recentes anunciados no Biban 2023: o principal fórum de startups e PMEs da Arábia Saudita.

Ao reunir empreendedores regionais e internacionais, proprietários de PMEs, investidores e formuladores de políticas, o Biban oferece a mais de 105.000 participantes um ambiente produtivo para estabelecer contatos, cooperação e soluções pioneiras aos desafios de negócios mundiais. O evento deste ano está sendo realizado sob o tema “Atrair-Conectar-Realizar”.

Além do anúncio dos MoUs da Monsha’at, o terceiro dia do Biban 2023 também proporcionou o pano de fundo para o lançamento de iniciativas de grande alcance visando fortalecer a comunidade de PMEs da Arábia Saudita.

Ao oferecer acesso a ferramentas e informações importantes, a PricewaterhouseCoopers (PwC), a principal rede de serviços profissionais, vem propiciando 500 horas gratuitas de consultoria às PMEs e aos empreendedores locais, além de oficinas de treinamento destinadas a mulheres empresárias e empreendedoras sociais.

As Finais Globais da Copa do Mundo de Empreendedorismo (EWC) também continuaram durante o terceiro dia do Biban, com algumas das startups mais inovadoras do mundo competindo por até US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro.

https://bibanglobal.sa/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230312005018/pt/

Contato:

Jose Mendez

Diretor de Contas, Weber Shandwick

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE