Mais um ano contabilizado: Mary Kay investe no futuro de jovens mulheres através de programas e parcerias que proporcionam oportunidades educacionais impactantes

A Mary Kay anunciou recentemente sua estratégia de sustentabilidade – Enriquecendo vidas hoje para um amanhã sustentável ­–, que engloba cinco pilares, quinze compromissos e mais de uma década de ações. Essa estratégia foi desenvolvida com as principais partes interessadas da Mary Kay e está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tornando a empresa parte essencial de uma aliança global para garantir um futuro melhor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005040/pt/

Mary Kay Inc. partners with local and global organizations to further their mission to enrich women’s lives and bring education opportunities to young women around the world. Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Como parte dessa estratégia abrangente e para continuar décadas de defesa do empoderamento, educação e empreendedorismo femininos, a Mary Kay está comprometida com o fornecimento de oportunidades educacionais a 250 mil jovens mulheres até 2030. Para aprofundar sua missão de enriquecer a vida das mulheres, bolsas e parcerias com organizações locais e internacionais em 2022 garantiram que jovens mulheres ao redor do mundo recebessem oportunidades excepcionais de educação para seguirem em busca de seus sonhos.

Os programas e as parcerias da Mary Kay Inc. em 2022 foram os seguintes:

Subsídios para jovens mulheres nas áreas STEAM – Seis vencedoras receberam subsídios criados para exaltar jovens mulheres nas áreas STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática) e estimulá-las a continuar indo atrás de suas paixões e carreiras. As vencedoras de 2022, do Norte da Macedônia, Alemanha, Filipinas, China e Austrália, são mulheres buscando carreiras em todos os tipos de setores, desde desenvolvimento de aplicativos e arquitetura até física e invenções geotérmicas.

Subsídio de Educação Continuada para jovens mulheres nas áreas STEAM – Como uma extensão dos subsídios para jovens mulheres nas áreas STEAM e da campanha social da Mary Kay, Ivanna Hernandez, ganhadora do subsídio em 2021, recebeu outro subsídio para ajudá-la ainda mais na busca do seu sonho de se tornar a primeira astronauta mulher latino-americana a iràMarte. Ela fez parte de um documentário criado para inspirar jovens mulheres a sonharem alto – e muito alto nesse caso!

Bolsa Madam C. J. Walker da Society of Cosmetic Chemists (SCC) – Criada em homenagem a Madam Walker, a primeira mulher milionária que, através de seu próprio esforço, fez fortuna ao desenvolver uma linha de cosméticos e produtos para cuidados capilares para mulheres negras. Na 75a assembleia anual da SCC, A’Lelia Bundles, tataraneta da Madam C. J. Walker, e Michelle Hines (Ph.D.), diretora de formulação de produtos da Mary Kay, concederam as bolsas Madam C. J. Walker para estudantes de uma minoria sub-representada em busca de educação superior nas áreas STEM relacionadas ao setor de cosméticos e cuidado pessoal. A premiação conta com o suporte da Society of Cosmetic Chemists, com a parceria e fundação da Mary Kay. As vencedoras das bolsas foram Joy Rutherford, estudante do quinto ano de doutorado e bolsista de pesquisa do NIH (Instituto Nacional de Saúde), e Imani Elaine Porter, estudante do segundo ano de graduação em bioquímica da Hampton University.

Rede para o ensino de empreendedorismo – Com parcerias para proporcionar um currículo de empreendedorismo e oportunidades de pensamento inovador a 47 mil jovens globalmente. Com o apoio do 1) programa central “Aspiring Entrepreneurs Program” (EUA); 2) World Series of Innovation; e 3) World Series of Innovation Challenge Innovation Days, a Mary Kay está ajudando a capacitar jovens para que alcancem seus sonhos empreendedores. No ano acadêmico de 2021-2022, a Mary Kay patrocinou a NFTE World Series of Innovation (WSI), através da qual 21 equipes de empreendedores sociais emergentes receberam um total de $ 16.800 por suas soluções propostas a sete desafios, cada um deles focado em alcançar um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Entre os patrocinadores dos sete desafios de inovação estavam: Bank of the West, Citi Foundation, Mary Kay, Saint-Gobain North America, Ernst & Young, LLP (EY), Maxar Technologies e PIMCO. O World Series of Innovation Challenge 2022 foi lançado em setembro de 2022, e a Mary Kay está participando pelo terceiro ano, abordando o ODS 14: Vida na água.

Cidade de Lewisville, IncubatorEDU – Em parceria com o Lewisville Independent School District (LISD), o IncubatorEDU oferece um currículo robusto de empreendedorismo aos alunos da Lewisville High School. Mentores comunitários e um evento de lançamento no final do ano oferecem aos estudantes uma experiência empreendedora na vida real, além de oportunidades acadêmicas.

Academy of Marketing Science – Há mais de 25 anos, a Mary Kay apoia a premiação Mary Kay Dissertation and Dissertation Proposal Awards na conferência anual da Academy of Marketing Science (AMS), na qual estudantes de doutorado apresentam as defesas das suas dissertações e recebem um prêmio monetário, além de revisão de pares crítica para melhorar suas chances de publicar suas teses em periódicos acadêmicos no futuro.

Ursuline Academy of Dallas – Bolsa Mary Kay Ash Endowed – Bolsa concedida anualmente para dar a jovens meninas uma educação que proporcione as habilidades e a confiança necessárias para alcançarem grandes realizações.

Army Scholarship Foundation (Fundação de Bolsas do Exército) – Bolsa Honorária da Mary Kay Corporation – Bolsa concedida anualmente para merecedores filhos e filhas de soldados e veteranos do exército americano, e as esposas de soldados alistados atualmente servindo o exército.

Hispanic Scholarship Fund (HSF, Fundo Hispânico de Bolsas) – Bolsa concedida anualmente para apoiar e capacitar jovens e pais com conhecimento e recursos para concluir com sucesso o ensino superior, fornecendo também serviços de apoio e bolsas a vários alunos excepcionais, acadêmicos do HSF e ex-alunos, tanto quanto possível.

​Sobre a Mary Kay

Uma das primeiras rompedoras de barreiras, Mary Kay Ash fundou a empresa de beleza dos seus sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa multibilionária com uma força de vendas composta de milhões de integrantes independentes em quase 40 países. Como uma empresa que desenvolve o empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em suas jornadas através de educação, mentoria, amparo, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, formando parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, e siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005040/pt/

Contato:

Comunicações corporativas da Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom



972.687.5332 ou [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE