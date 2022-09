Manitou apresenta portfólio para o mercado de mineração na Exposibram 2022

A Manitou participa da Exposibram 2022, de 12 a 15 de setembro, no estande AE08. Na ocasião, em parceria com a DCML, distribuidora Manitou, a empresa apresentará sua linha de manipuladores telescópicos voltada para o segmento de mineração.

No Brasil, a Manitou iniciou sua atuação no segmento de mineração em 2016. “Este ano, fizemos uma renovação em nossa rede de distribuidores e a DCML se manteve como nossa parceira. Temos estratégias para o mercado de mineração e, juntos, vamos crescer cada vez mais”, explica Marcelo Bracco, diretor geral da Manitou para a América Latina.

“Para a Manitou é muito importante participar da Exposibram, pois traz visibilidade à marca e conhecimento dos principais players do segmento de mineração. Vamos apresentar a linha de manipuladores configurados de fábrica para atender os requisitos do mercado de mineração, que fora do Brasil já é muito usada pelas empresas por conta da segurança e do ganho de performance”, afirma Bracco.

Os manipuladores telescópicos são voltados principalmente para a mineração subterrânea que facilitam os trabalhos em todos os tipos de aplicações dentro da mina, utilizando principalmente cesto plataforma, garfos, manipulador de pneus e gancho. Com a troca de acessórios, tais como manipulador de cilindros, pneus de grande porte, além do cesto plataforma, essas máquinas também podem ser utilizadas em minas de céu aberto.