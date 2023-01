Máquinas mais resistentes aumentam produtividade em metalúrgicas

O Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo, ocupando a 9ª posição no ranking da World Steel Association. O setor metalúrgico também é o maior consumidor industrial de energia do país, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Para se manter competitivo neste mercado, reduzir custos é essencial e uma das soluções tem sido investir em equipamentos que demandam menos manutenções.

Entre as inovações neste campo estão componentes mais resistentes a altas temperaturas, indicados para processos de laminação de metais. A maior durabilidade das máquinas diminui a necessidade de paradas de fábrica para a substituição de peças.

Um dos novos componentes utilizados por metalúrgicas são rolamentos protegidos com aço usinado e com design otimizado, que sofrem menos desgastes e aumentam a durabilidade das máquinas que operam em condições extremas.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Segundo a Abecom, distribuidora no Brasil da norte-americana Timken, e especialista em engenharia industrial, a maior vida útil dos equipamentos de laminação também pode diminuir os custos de produção das metalúrgicas, além de melhorar o desempenho das fábricas.

Sobre a Abecom

Fundada em 1963, a Abecom atende a mais de 200 grupos industriais e 1 mil fábricas no Brasil, com equipes especializadas em engenharia de aplicação. No seu centro de inteligência, em São Paulo, acompanha em tempo real o desempenho dos equipamentos nestas indústrias.

A Abecom também é distribuidora da SKF industrial no Brasil e conta com unidades em Campinas (SP), Curitiba (PR), uma filial em Belo Horizonte (MG) e atendimento local em várias regiões do país.

Para saber mais, basta acessar: https://www.abecom.com.br/