Marcas AGCO Ganham Dez Prêmios AE50 2023

AGCO Corporation (NYSE: AGCO), líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão, recebeu dez prêmios AE50 da Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos (ASABE) para 2023. Todos os anos, um grupo internacional de especialistas em engenharia reconhece os 50 projetos mais inovadores do ano em produtos ou sistemas de engenharia para os setores de alimentos e agrícola. Os dez prêmios AE50 da AGCO abrangem o forte portfólio de marcas da empresa, incluindo Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson e Precision Planting.

“A inovação é essencial em nossa visão de ser a parceria mais confiável dos agricultores para soluções agrícolas inteligentes com liderança no setor e estamos honrados por sermos reconhecidos com dez prêmios AE50 em nosso portfólio de marcas”, disse Eric Hansotia, presidente da AGCO, presidente de conselho e diretor executivo. “Ajudar os agricultores a maximizar o rendimento, reduzindo insumos e o impacto, agrega valor real aos agricultores e motiva nossa equipe a acelerar o ritmo da inovação que prioriza o agricultor em todas as áreas de nossos negócios.”

O Fendt® 700 Gen7 Vario® é o trator robusto mais popular da marca. Reprojetado para melhorar o desempenho, reduzir custos e aumentar a produtividade, o trator é um dos mais versáteis e fáceis de operar em seu segmento de mercado, com cinco modelos variando de 203 a 283 HP, um VarioDrive™ CVT padrão, estação de operação FendtONE™, motor AGCO Power™ 7,5 l com baixo consumo de combustível e recursos de melhoria agronômica, como o Sistema Central de Enchimento de Pneus (CTIS) VarioGrip™.

Geo-Bird® da Fuse® é um aplicativo da web gratuito e intuitivo que otimiza automaticamente rotas para vários campos e implementos, poupando tempo e dinheiro dos agricultores e apoiando uma maior sustentabilidade. Rotas agrícolas de tráfego controlado (CTF) ajudam os agricultores a reduzir requisitos de tempo e custo; curvas, tráfego sobre rodas e sobreposição de cabeceira; uso de combustível e pegadas de CO2; além de compactação do solo que prejudica o rendimento. As rotas da Geo-Bird são exportáveis a terminais de diversas marcas para maior facilidade de uso em diferentes operações.

O monitor de nível de fossas modelo AP-6010 da AP (Automated Production®) usa transdutores eletrônicos de pressão para medir com eficiência a profundidade do efluente em fossas de esterco abaixo das instalações de confinamento de suínos. Esta inovação oferece aos operadores de instalações de suínos informações de gerenciamento mais precisas sobre fossas de esterco, incluindo avisos antecipados de vazamento de água e capacidades de armazenamento restantes.

A Massey Ferguson® com sua enfardadeira quadrada grande série LB2200 combina a confiabilidade dos modelos anteriores com novos avanços tecnológicos de ponta. Um novo perfil de coleta aprimora a alimentação da enfardadeira e a confiabilidade das peças, enquanto também reduz o ruído. As novas ofertas de eixos e pneus com uma única suspensão do truque aperfeiçoam a distância ao solo e a dirigibilidade. A arquitetura elétrica comum (CEA) proporciona mais informações e controle via terminal ISOBUS para gerenciamento de implementos de trator (TIM), comprimento do fardo, ejeção do fardo e dobra da calha do fardo.

A Massey Ferguson® com sua enfileiradora série WR propicia até 282 CV de potência de pico e um sistema hidráulico de centro fechado exclusivo do setor para maior eficiência de combustível e potência disponível na parte dianteira. Isto também elimina a necessidade de uma bomba secundária para funções auxiliares, como acessório de leira tripla (TWA). As atualizações de tecnologia aprimoram a eficiência de campo, reduzem a tensão do operador e permitem rastreamento e gerenciamento de dados em tempo real. O Guia MF garante uma direção automática precisa a fim de minimizar a sobreposição de passagem a passagem. A direção traseira opcional está disponível para velocidades de transporte rodoviário de até 24,5 mph.

Recon SpraySense™ da Intelligent Ag™ é um produto de pulverização recondicionado que mede a pressão e o fluxo em cada bico para ajudar a garantir que as aplicações correspondamàcobertura e às taxas desejadas. A capacidade do GPS e um banco de dados de bicos dos principais fabricantes determinam o tamanho preciso das gotículas. O desempenho de cada bico é condensado como um único índice de qualidade de pulverização e fornecido aos operadores através de um aplicativo para iPad. O Recon SpraySense é uma solução pronta para uso e oferece tecnologia de ponta para pulverizadores antigos e novos.

ReClaim™ da Precision Planting® substitui os defletores da barra de bicos em pulverizadores e fornece um meio de retorno ao tanque para melhor agitação e circulação do produto, escorvamento mais rápido da haste e melhor limpeza da haste. O ReClaim também melhora a limpeza do pulverizador com ar comprimido que empurra o produto de volta ao tanque onde é drenado e descartado de modo adequado. Estes aperfeiçoamentos reduzem o acúmulo na haste, o desperdício de produto no solo e danosàcolheita ocasionados por aplicação incorreta.

Radicle Agronomics da Precision Planting™ é o primeiro laboratório de solo totalmente automatizado do mundo. Seu tamanho reduzido, tecnologia de calibração automática e capacidade de executar centenas de amostras não tratadas substituem processos manuais propensos a erros bem como proporcionam uma tremenda eficiência e melhor precisão para agrônomos profissionais. O software baseado em nuvem conecta todas as etapas do processo de campo ao laboratório para que os agrônomos possam oferecer recomendações superiores de gerenciamento de nutrientes a seus clientes.

EM HD da Precision Planting é um novo controlador e sensor de fertilizante líquido que usa um sensor de fluxo eletromagnético para fornecer controle de taxa de fertilizante líquido linha por linha com alta velocidade em plantadeiras de cultura em linha, implementos de adubação lateral e implementos de cultivo em faixa. O retorno imediato do sensor de fluxo permite que o sistema faça modificações em alta velocidade no controle da válvula de líquido, o que mantém um fluxo de fertilizante mais preciso e consistente até o ponto de aplicação do implemento.

Blockage Expansion Module (BXM) da Precision Planting é um componente de monitoramento para implementos de semeadura não individualizados que combina e conecta diversos sensores de bloqueio em um único ponto de conexão para sistemas de monitoramento de sementes 20|20. Ao simplificar componentes eletrônicos do implemento e fornecer dados mais fáceis de usar e acionáveis, o BXM aperfeiçoa a capacidade dos produtores de diagnosticar problemas que surgem na entrega de produtos desde os tanques de matérias primas até o ponto de aplicação.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente mediante seu portfólio de marcas diferenciado, incluindo as principais marcas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Potencializada por soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO obteve vendas líquidas de cerca de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

