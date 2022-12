Marco regulatório do mercado de criptomoedas é discutido em evento na Flórida

A Brazil-Florida Business Council, Inc., organização sem fins lucrativos voltada à promoção de negócios internacionais, localizada em Tampa, na Flórida (EUA), realiza, no próximo dia 12 de dezembro (segunda-feira), às 17 horas (Flórida), e às 19 horas (Brasília), o webinar Brazil’s New Crypto Assets Regulatory Framework.

Na ocasião, o Deputado Federal Áureo Ribeiro, autor do Projeto da Lei das criptomoedas, vai discorrer sobre a Lei que regulamenta o mercado brasileiro de criptomoedas, e como o projeto visa dar mais segurança jurídica aos investidores dessa modalidade – alvo de muitas ações mal intencionadas de terceiros.

Este debate em português contará com a participação de Bruno Balduccini, sócio da Pinheiro Neto Advogados; Vanessa Lopes Butalla, diretora Jurídica da 2TM I Mercado Bitcoin e Luis Felipe Lobianco, Gerente Sênior e Supervisor de Securitização da CVM.

A transmissão é gratuita e poderá ser acompanhada via plataforma zoom, após cadastro, através do link: https://lnkd.in/eqimWTwE