Marketing para construtoras: empreendimentos ganham impulso com o digital

O marketing digital para construtoras tem como objetivo alavancar a venda de empreendimentos imobiliários. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o Brasil teve no ano passado uma alta de 24,6% no número de lançamentos, com aumento de 7,5% na quantidade de unidades comercializadas. Para 2022, as expectativas permanecem positivas em relação aos novos projetos e aquisição de terrenos para novas construções, aumentando o volume de ofertas no mercado.

“As construtoras que vão se destacar nesse mercado concorrido, são as que possuem o suporte correto para ter visibilidade, seja no Google ou em outras redes sociais, através de ações de marketing em geral, especialmente o digital. Afinal, já é consolidado que o meio virtual é um canal amplamente utilizado para busca de imóveis, para se manter informado das novidades e conhecer os lançamentos”, afirma Alessandra Lemos Fernandes, consultora de marketing, há 19 anos, e executive head da Ser Mídia, empresa especializada em publicidade online.

Segundo Alessandra Lemos, mais do que fazer anúncios, o marketing para construtoras precisa comunicar os diferenciais do empreendimento e conferir reconhecimento do valor agregado aplicado ao projeto. “Também atuamos com construtoras focadas em projetos personalizados, ajudando na atração de clientes interessados em construir ou reformar”, destaca.

O marketing digital atua com o planejamento estratégico alinhado ao planejamento comercial e, isso tudo envolve o briefing com a empresa, a execução, a produção dos materiais e o acompanhamento das campanhas para geração de leads, ou seja, clientes interessados em conhecer os imóveis. “As vendas na planta cresceram com as possibilidades de divulgação antecipada que a Internet propicia, aliado ao trabalho de valorização da marca da construtora, que aumenta a confiança para compra”, afirma. “São utilizadas também técnicas de neuromarketing e conteúdo persuasivo como aceleradores de negócios, que geram urgência no processo de compra. Isso se torna um grande motor de impulsionamento de vendas”, destaca.

Lead para construtoras

O planejamento estratégico de marketing permite também segmentar melhor o público, ou seja, o investimento será direcionado, com foco em prospects reais, clientes realmente interessados em imóveis. Para se ter uma ideia da demanda, no ano passado, o Google registrou um aumento expressivo de 668% na busca pelo termo “casas para alugar”, somente em agosto, o buscador também mostrou um crescimento considerável na procura por imobiliárias (+33,2%) por aluguel (+66,69%) e compra/venda (+66,73). “Se a sua empresa não está crescendo junto com a demanda, é porque não está aparecendo”, alerta Alessandra.

Outro ponto importante destacado pela consultora de marketing é a credibilidade. “Muitas pessoas farão uma pesquisa assim que descobrirem a existência de sua empresa, e se não acharem conteúdo digital será uma enorme decepção”, considera. “Afinal, hoje é muito difícil que, sem um site ou uma plataforma digital estabelecida, seu negócio pareça confiável para os potenciais clientes”, conclui.