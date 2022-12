Mary Kay Inc. Lança Relatório de Sustentabilidade e Impacto Social de 2020 a 2022

A Mary Kay Inc., defensora global da responsabilidade social corporativa, divulgou hoje um relatório detalhando o progresso em Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável (ELTFAST), o programa mundial de sustentabilidade da marca.

“Estamos orgulhosos do progresso que fizemos em nossa jornada de sustentabilidade até agora e inspirados por ver como nossas ações hoje irão abordar os desafios mundiais para as gerações futuras”, disse Deborah Gibbins, diretora de operações da Mary Kay Inc. “A Mary Kay tem operações em quase 35 países, e consideramos isto uma conquista e uma responsabilidade. Enriquecer vidas hoje para um amanhã sustentável é nosso roteiro para respaldar nossa estratégia de negócios, reduzir nosso impacto ambiental e apoiar as comunidades onde atuamos.”

Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável estende a visão da Mary Kay até 2030 e mais além. E constrói uma imagem de como é a boa aparência para Mary Kay, consultoras de beleza independentes, clientes e, o mais importante, para o planeta.Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável foi desenvolvido com as principais partes interessadas da Mary Kay e está alinhado com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tornando a Mary Kay parte essencial de uma coalizão internacional para garantir um futuro melhor.

O relatório completo de 2020 a 2022 pode ser visualizado aqui. Um resumo executivo do relatório está disponível aqui.

Desde o lançamento do ELTFAST em 2020, a Mary Kay fez um progresso significativo direcionado a suas metas, apesar dos muitos desafios apresentados pela epidemia de COVID-19. O relatório de 2022 detalha seus esforços desde 2020 – o início de sua Década de Ação – e serve como uma reafirmação do esforço da empresa para promover mudanças sustentáveis.

Excelência nos Negócios

Com foco em nutrir a cultura de sua empresa, a Mary Kay conquistou 13 prêmios de empregador / ótimo lugar para trabalhar e ficou em 8º lugar na lista de “The Companies Employees Don’t Want to Leave” (funcionários de empresas que não querem sair), publicada pela Resume.io.

Divulgou dados sobre diversidade de gênero na liderança: a equipe executiva é 54% mulheres, gerentes e superiores são 59% mulheres, com 62% da força de trabalho total sendo feminina.

Em 2021, obteve 75% de engajamento dos funcionários, um aumento de 6% referenteàpesquisa de engajamento total de 2019 (isto é 10% acima da média mundial de engajamento de funcionários) .

. 38 prêmios de empresas em excelência nos negócios, impacto social e sustentabilidade.

A Deloitte nomeou a Mary Kay Inc. uma das empresas mais bem administradas dos EUA em 2022.



Administração de Produtos

Obteve a certificação do Forest Stewardship Council (FSC) (apenas nos EUA) . A certificação FSC garante que os produtos vêm de florestas geridas de modo responsável, proporcionando benefícios ambientais, sociais e econômicos.

. A certificação FSC garante que os produtos vêm de florestas geridas de modo responsável, proporcionando benefícios ambientais, sociais e econômicos. 12% de nossos fornecedores indiretos são mulheres, pertencentes a minorias ou veteranos (apenas nos EUA) .

. Obteve óleo de palma (88% certificado) e palmiste (72% certificado).

Realizou a Cúpula de Fornecedores com Foco na Sustentabilidade inaugural na sede internacional.

Nomeada Campeã Prata de 2022 em Diversidade e Inclusão de Fornecedores.

Nomeada e aprovada membro do comitê de direção da SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics – iniciativa de embalagens sustentáveis para cosméticos).



Fabricação Responsável

Respaldou a The Arbor Day Foundation em três projetos mundiais de reflorestamento no Brasil, Madagascar e EUA.

Continuou a análise adicional do uso de água com planos para instalar novos medidores de vazão de água.

Apoiou o programa Global Reefs (Recifes Globais) da The Nature Conservancy através de 12 programas de impacto exclusivos.

Uniu-seàOcean Stewardship Coalition (Coalizão de Administração Oceânica) do Pacto Global da ONU.

A unidade de fabricação / P&D de Richard R. Rogers (R3) anunciou que foi aprovada em sua nova certificação OSHA VPP Star com zero descobertas e recomendações.

Recebeu credenciais de nova certificação OSHA Star.

Capacitação Feminina

Publicou “Piloting SDG Localization at the Village Level: A Women-focused Pobrity Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China.” (Pilotando a localização das SDG a nível de aldeia: um projeto de redução da pobreza e desenvolvimento sustentável direcionado a mulheres na província de Yunnan, China) – Relatório de Impacto (Fase 1: 2017-2021).

Concluiu a Ferramenta de Análise de Diferenças de Gênero dos Princípios de Capacitação Feminina como parte de nossa participação no Acelerador de Igualdade de Gênero do Pacto Global da ONU.

como parte de nossa participação no Acelerador de Igualdade de Gênero do Pacto Global da ONU. Liderança feminina avançada no setor pesqueiro no México mediante oito projetos implementados pela The Nature Conservancy.

Impulsionou o lançamento mundial de um programa de empreendedorismo gratuito em seis idiomas, desenvolvido pela iniciativa SheTrades do International Trade Center.

Concedeu 14 bolsas STEAM para mulheres jovens em todo o mundo que buscam sonhos em setores relacionados a STEAM.

Ingressou no Programa de Igualdade de Gênero do Pacto Global da ONU para aprofundar a implementação dos Princípios de Capacitação Feminina.

Enviou a pesquisa sobre implementação de compromissos nas Coalizões de Ação, Geração e Igualdade; descobertas refletidas no Relatório de Responsabilidade pela Igualdade da Geração Feminina da ONU de 2022.

Impacto Social

Desde 2008, Pink Changing Lives impactou mais de seis milhões de mulheres e suas famílias ao fazer parceria com mais de 3.250 organizações e doar mais de US$ 17 milhões. Em 2022, o programa de capacitação de causas respaldou mais de 20 ONGs ao redor do mundo.

As doações da Mary Kay e da Mary Kay Ash Foundation apoiaram o desenvolvimento e lançamento de uma “Orientação GBV para Programas de Desenvolvimento” e sua implantação em 10 países de intervenção, bem como o estabelecimento de uma Comunidade de Prática reunindo 240 membros em 16 países até o momento.

As doações da Mary Kay e da Mary Kay Ash Foundation ajudaram o Fundo Fiduciário da ONU a mudar a vida de 54.822 mulheres e meninas sobreviventes de violência através de 157 projetos de GBV em 68 países em cinco regiões, incluindo mulheres e meninas com deficiência, deslocadas internamente ou refugiadas, bem como mulheres e meninas indígenas.

Doou mais de US$ 1,3 milhão a organizações internacionais que ajudam a enriquecer a vida das mulheres.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

